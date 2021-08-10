「野馬男」自稱設計師　模擬「警察追逐」練車技...白目應答警傻眼

記者林悅／台南報導

桃園23歲葉姓男子於父親節上午在台南鬧區逆向行駛、闖紅燈險象環生，警方傳喚他於9日下午到案說明，葉男從苗栗南下，在分局製作筆錄時，葉嫌說他把當時行車民眾模擬「警察追逐」情境練車技，葉嫌應答的白目言行令警方相當傻眼，全案訊後除依公共危險罪嫌函送台南地檢署偵辦外，並依危險駕駛告發。

▲桃園葉姓男子於8月8日父親節上午在台南市鬧區逆向行駛、闖紅燈險象環生，台南市警二分局根據車號傳喚他到案說明依法函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警二分局指出，有關黃色野馬跑車（Ford Mustang）8日上午8時40分許行駛在台南市中西區民生路段（東往西）行駛時，有連續闖紅燈及逆向行駛等數項重大惡性違規行為一案，二分局運用科技執法以車追人，已於8月9日下午4時許通知葉男到案說明，訊後除依《刑法》公共危險罪函送法辦，對其危險駕駛行為更嚴正執法，決不寬待。

警二分局進一步表示，葉男行為涉及逆向行駛、闖紅燈及危險駕車行為，嚴重危害用路人安全，所以違規行為從重依道路交通管理處罰條例第43條，可開罰6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。而其行為致生往來之人車危險，並依涉及刑法第185條公共危險罪函送法辦，以提醒民眾遵守交通規則，二分局亦對於惡性違規行為嚴正執法。

據了解，8月8日父親節上午，這輛福特黃色野馬跑車出現在中西區民生路一段，該黃色野馬逆向行駛，順向車道的車輛見狀紛紛走避，怕被撞上，現場險象環生。

該部野馬跑車連續逆向行駛2次，每次約3、400公尺，而且還闖紅燈，最後往安平路方向離去，對於野馬跑車在市區街道亂竄、危險駕駛的行為，引起駕駛人公憤。

台南市警二分局接獲舉報，馬上調監視器影像追查，確實該車有重大違規行為，並依據車號查出車主是住桃園的23歲葉姓男子，警方先聯絡到葉母，葉母表示葉男不在家，但不知他做何事，經提供警方葉男手機，9日上午警方積極聯絡他到案說明。

葉男原表示他人在苗栗，10日或11日才要來台南說明，但在警方堅持下，葉男才同意到案說明。警方擔心他拖延或不到案，其間持續聯絡葉男，並勸說交通違規不是大案，還是快來說明下比較好，並啟動追踨系統，鎖定葉男車號，一旦進入台南市轄區警方會馬上得知，並進行因應。

葉男於9日下午4時到案說明，並製作進1小時的筆錄。據了解，葉男自稱他是「設計師」，對其逆向行駛、闖紅燈等行為並不以為意，並表示自己是來台南訪友，並「練駕駛技術」，他把違規的情景想像成「警察追逐」的情境，操練他駕車閃避的車技，他一臉不在乎的白目應答，令員警聽了相當傻眼。

二分局警方指出，葉男做完筆錄離開後，才獲悉他可能另涉嫌「IG嗆殺陳時中」案，警方雖有點驚訝，惟比對葉男言行也不「意外」。

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