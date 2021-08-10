下班小酌好放鬆！營養師曝「酒精建議攝取量」男女不同

▲你也是每天下班回家都會小酌的人嗎？（示意圖／Pixabay）



生活中心／綜合報導

下班回家後卸下壓力小酌幾杯，是不少人放鬆的方式，但要記得適量就好，知名營養師高敏敏提醒民眾，「酒精濃度越高、熱量也越高」，再加上下酒菜，一個爛醉的夜晚就會爆卡，並透露男女一天的「酒精建議攝取量」其實不同，掌控好熱量，才不會讓自己超標。

「所以一天可以喝多少？」是不少人的疑問，高敏敏解答，「女性每天不超過1個酒精當量，男性每天不超過2個酒精當量」，所謂「一個酒精當量」等於「15g酒精」也等於「105大卡」，女生一天可以喝「啤酒375c.c、紅酒110c.c、清酒100c.c、水果酒150c.c、烈酒30-40c.c」，而男生一天可以喝的量就是2倍。

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▲營養師高敏敏列出20款「花式調酒熱量排行榜」。（圖／高敏敏提供）



高敏敏也列出20款「花式調酒熱量排行榜」，第一名是喝起來酸酸甜甜的熱帶雞尾酒「邁泰」，一杯311ml竟然高達616大卡，直接超過男性一天的酒精建議攝取量，相當驚人，而熟女最愛的柯夢波丹也高達323大卡，是女性每天酒精建議攝取量的一倍，經典的莓瑪格莉特也有168大卡的熱量，一杯就已經用掉女生一天的酒精當量，高敏敏建議民眾小酌前先把熱量表拿出來看，換算一下自己可以喝的量，才是真正的小酌怡情。