14歲童婚少女生產死亡　辛巴威使徒教會禁家屬參加葬禮

▲非州女孩。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

辛巴威14歲少女瑪查雅（Memory Machaya）7月間在教堂生產後死亡，點燃人民和維權人士的怒火，聯合國也大力譴責當地的童婚習俗。據了解，女孩在上個月就已去世，但直到上周大眾才知道這件事，原因是家屬被使徒教會（Johanne Marange church）禁止參加葬禮，一氣之下，才向媒體爆料。

路透社報導，辛巴威的使徒教會允許一夫多妻和童婚。辛巴威有兩套婚姻法律，婚姻法（Marriage Act）和婚姻習俗法（Customary Marriages Act），兩套法律都沒有明文規定結婚的最低年齡，婚姻習俗法甚至白紙黑字允許一夫多妻。

為了讓兩部法律一致，提出的新婚姻法，禁止未滿18歲的人民結婚，並且會起訴任何和未成年人婚姻有關的人。

聯合國駐辛巴威辦公室在昨天的聲明中表示，深度關切並強烈譴責東部馬蘭吉（Marange）鄉下女孩瑪查雅死亡這件事。「令人難過的是，一直有未成年女孩受侵犯和童婚的新聞出現。」

聯合國更指出，辛巴威有三分之一的少女可能在18歲前結婚。

辛巴威警方和國家性別委員會表示，正在著手調查女孩死亡的情況。

當地媒體稱，女孩早在上個月就已經去世，但此事直到上周才公之於眾，原因是家屬被教會禁止參加女孩的葬禮，一氣之下，才向媒體爆料這件事。

路透社目前還無法連繫上該教會。

許多當地民眾在社群媒體上表達對此事的不滿，甚至發起「還瑪查雅公平」的聯署，已有近6萬人表達支持。

女權主義者溫恩（Everjoice Win）也在個人推特上發表看法，「大家現在看到的，年輕女孩被強迫結婚、懷孕生子和死亡，這些都很正常，是相同的事持續發生的一部分。女性沒有被視為擁有個人權利、選擇的完整人類，也沒有權力控制自己的身體。」