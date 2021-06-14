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防疫在家不無聊！Panasonic JX650系列震撼視聽　Android TV打造專屬娛樂中心

▲▼ 防疫在家不無聊！Panasonic JX650系列震撼視聽　Android TV打造專屬娛樂中心 。（圖／品牌提供）

▲擁有多種智慧功能的電視，將是未來家中的智慧娛樂中心。（圖／Panasonic提供，下同）

消費中心／綜合報導

由於疫情影響使全球宅經濟發酵、遠距工作盛行，3C產品需求大增而出現晶片缺貨潮，台積電表示表示這波晶片荒讓產業間出現排擠效應，像是電視面板以及整機組裝使用的IC零組件因此供應吃緊，導致價格大漲，很可能讓電視售價跟著提高。台灣近來疫情同樣緊張，為了防疫宅在家最安全，不過除了在家上班課，其他時間該如何打發是個難題，身為家庭視聽娛樂中心的電視成為重要角色，一台擁有Android 10.0作業系統的電視，能一次集合YouTube、Netflix等當前人氣最強的影音串流平台，還有超過7,000款應用程式及遊戲供下載玩樂，只怕玩不完、不怕生活變無聊。而且日前根據TrendForce調查顯示，2020年歐洲盃足球賽以及東京奧運將延至今年夏天舉辦，無論是否開放現場觀賽，皆有助提升電視需求。想搶在漲價前入手電視，一解居家防疫無聊之苦可要趁現在。

下班下課追劇、打電動已是現代人必備的休閒娛樂，尤其現在疫情緊繃，減少出門都待在家中，全靠看影片、玩遊戲舒壓，但手機、筆電小螢幕看得不夠過癮，因此不少人都希望家中擁有一台功能強大的電視。但市面上高階電視價格讓人心痛荷包，基本款又難全面滿足視聽需求，Panasonic懂消費者這種左右為難的心情，因此將高階電視功能放入中價位電視中，像是近期就推出JX650系列Android ，搭載Android 10.0作業系統，操作介面直覺之外，還具備4K HDR高解析影像畫質，支援Dolby VISION、HDR 10等多種HDR規格，同時內建Chromecast、YouTube、Netflix等熱門實用APP以及遙控器語音搜尋功能，全面進化的高畫質、高音質和智能便利性，讓人能以實惠價格擁有高階智慧影音體驗。

隨著許多精彩戲劇、電影和節目只在影音串流平台上獨家播映，電視必須接軌串流平台才能得到消費者的喜愛，而打開Panasonic JX650系列電視，Android 10.0作業系統內建的Google Play Store可下載超過7,000款應用程式及遊戲，其中包括當前最熱門的NETFLIX、YouTube及KKTV、LINE TV等影音平台，還能隨時收看ESPN、NFL等運動電視節目直播，零時差掌握最新娛樂動態。JX650系列可搜尋超過50萬部電視節目及電影，海量選項不必擔心要選到何時，超貼心的「自訂首頁」功能，可以把喜歡的選單像是YouTube、NETFLIX集中到首頁，直接開啟少按好幾個按鈕，立刻就能投入精彩節目中，滿足一秒也不想等待的心。

▲▼Panasonic,JX650,Android TV,4K,HDR,電視。（圖／Panasonic提供）

▲Panasonic JX650系列電視內建Android TV，貼心提供「自訂首頁」功能，將自己喜歡APP設定在首頁使用更方便。

如果連遙控按鍵也不想按，沒問題出一張嘴也可以，透過遙控器的「語音搜尋」功能，說出指令就能指揮電視找到想看的內容，看電視享受就是這麼輕鬆簡單。另外，手機上的資訊像是前兩天拍的全家福照片，或是睡前躺在床上玩的手遊想用大螢幕接著玩，都能透過Chromecast無線傳輸功能，把手機內容投放至電視，非常便利；多種高階功能讓JX650系列電視成為名符其實的家中智慧娛樂中心。

看電視比起用手機、筆電等小螢幕，最期待的就是能看到畫質更精緻、色彩更明豔生動的畫面，JX650系列電視備配HDR10、HLG及Dolby Vision規格，最大的特色就是能讓目前普及的4K影片呈現精準且層次豐富的色彩，同時也能展示深邃且細節飽滿的暗處層次，例如觀看HDR格式的驚悚片時，當主角走在暗黑一片的樹林裡，觀眾還是能清楚分辨樹影形狀、地上石塊以及主角移動時臉上的明暗對比，清晰的畫面讓人能更加感受情緒傳遞和畫面張力。JX650系列電視觀看4K影片時，畫面色彩、對比度和亮度都能透過影像設定功能再依各個情境細部調整，像是觀賞大自然壯闊影像時，透過細部調校後，像是雨林多層次的綠又或者是草原上相遇花豹與斑馬，動態色彩皆更加反映真實自然，又能凸顯鮮明對比，畫面栩栩如生對視覺而言是一大享受。

音質感受也是影響閱聽享受的重要關鍵，JX650系列電視搭載DolbyAtmos（杜比全景聲）技術，帶來如同電影院般的清晰音質和豐厚的聲音深度，特別是在看好萊塢動作爽片，槍戰爆破、飛車追逐等刺激動作場面，逼真震撼的環繞音效就像身歷其境；也非常適合線上遊戲對戰廝殺或是聆聽動漫熱血歌曲，都能讓人更加沉浸其中。

▲▼Panasonic,JX650,Android TV,4K,HDR,電視。（圖／Panasonic提供）

▲Panasonic JX650系列電視呈現明豔色彩層次豐富的4K HDR影像視界。

相比其他高階電視的高價位，Panasonic JX650系列電視售價落在18,900元~37,900元，十分親民就能擁有4K HDR優異色彩表現、杜比全景聲效果，更整合了Andorid 10.0作業系統，便利性大增又能夠滿足一般消費者的視聽需求，有65、55、50、43吋共四種大小，可依家中空間選擇，在如今受疫情影響萬物「漲聲」不斷的時代，用超高CP值擄獲消費者的心。

商品詳情請參考Panasonic官方網站
https://www.panasonic.com/tw/consumer/digital-av/tv/4k-led/th-65jx650w.html

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