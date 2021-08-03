假冒苗栗紅棗詐騙！一頁式廣告上網　民眾欲退貨「已讀不回」

▲詐騙集團用一頁式廣告，盜用苗栗縣優質紅棗農採訪照片，誘騙不知情民眾下單購買。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局近日發現，1間名為「台南有機農場」刊登一頁式廣告並盜用苗栗縣優質紅棗農採訪影片及照片，誘騙不知情民眾下單，嚴重傷害棗農形象及消費者權益。苗栗警方主動加強查緝並加強宣導避免民眾受騙上當，以維護苗縣棗農優良名聲。

警方表示，這個集團假冒公館紅棗，用一頁式廣告盜用苗栗縣優良棗農肖像，並打著苗栗公館有機紅棗製作之不實廣告吸引消費者購買，一旦消費者發現商品不符或明顯瑕疵欲退貨，業者卻已讀不回或消極拖延。

▲詐騙集團被警方查獲後，立即向廣告投放商檢舉下架。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣刑事警察大隊發現後，主動加強網路巡邏，透過網路搜尋「一頁式廣告詐騙」訊息，主動清查詐騙訊息來源，並向廣告投放商(如GOOGLE、YAHOO、FACEBOOK)檢舉下架詐騙廣告，減少民眾接觸詐騙訊息。

苗栗縣警局也呼籲，若已訂購發現貨到付款的商品和網購商品不符時，應儘速向負責運送宅配的業者反映，同時可撥打配送單上寄件人電話辦理退貨；若配送單無寄件人，可先詢問送貨的宅配業者，告知要辦理退貨，並請宅配業者提供先前寄件人的電話和電郵，再辦理退款。

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