「運動員不該在奪牌後才被看見！」　她曝11年血淚訓練：沒有休假

▲東京奧運中華隊進場。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

本屆東京奧運已落幕，台灣選手優秀的表現獲得國人讚賞，但一名體育生卻感嘆，體保生在社會上常遭受歧視，練了11年的體育，每天5點起床晨練，放學後也要到運動場報到，把時間全奉獻給體育，認為運動員不應該只在奪牌後才被看見，很多默默無名，堅持十幾年的運動員，也值得大家的掌聲。

原PO在Dcard上發文，看到全國人團結起來，聚在電視機前為台灣選手加油，第一次感受到台灣人對於運動的熱情，讓她看了很感動，自己從小學三年級就開始練體育，至今已經11年了，成長過程中遭受到許多歧視，被親友、同校普通班同學看不起。

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她表示，從國小開始，每天早上5點就要要起床，到運動場2小時的晨練，下午5點放學也要回到運動場，進行3小時的訓練，寒暑假還得移地訓練，沒有所謂的假期，把所有時間都奉獻給熱愛的體育，「只為了在體育上能夠獲得更好的成績。但這樣子熱愛體育好像錯了」。

在台灣，體保生總是被瞧不起，用體育成績進到理想學校，卻總是被不平等對待，她無奈，大家用學業成績考進學校，他們則是用體育成績獲取資格，「我們一樣是憑自己的努力，就跟大家一樣，難道我們一天高達近6小時的練習，在別人的眼中，也不算是努力嗎？」





▲原PO將所有時間都獻給熱愛的體育。（示意圖／翻攝自pakutaso）

她認為，「運動員不應該只在奪牌後才被看見，台上一分鐘，台下十年功」，許多運動員堅持十幾年，每一天都沒有鬆懈，熬過每一場痛苦的訓練，「這些人也跟奧運奪牌的選手們一樣，值得大家鼓勵，值得台灣去幫他們加油，值得被尊重」。

貼文一出，網友們回應，「我覺得風氣有漸漸在改啦，勇敢追夢的人真的很厲害」、「其實不是只有運動吧，社會本來就是現實的，世界上的人這麼多，你不夠突出不夠特別，怎麼會讓人注意到」、「現實是殘酷的，哪怕再怎麼努力，大家只會記得第一名，卻沒有人會記得第二名」、「沒得獎牌之前很難被認同，外人只追求結果」、「工程師天天爆肝有人感謝過他們為了GDP貢獻嗎？」