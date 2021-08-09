出2萬徵求「代搶莫德納殘劑」：打完就付錢！　釣出搶5次殘劑神人

▲原PO徵求代搶莫德納殘劑。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心開放18歲民眾施打殘劑後，各地出現許多亂象，許多醫院診所瞬間被預約電話塞爆，甚至還有民眾奔跑搶排隊而跌倒，一名網友求助，想要施打莫德納殘劑，但搶了好幾周始終沒有搶到，認為自己的手速不夠快，想找人幫忙代搶，並開出2萬元的價格，「施打完畢可立即現場支付」。

該網友昨（8）在Dcard上發文，搶了好幾周的莫德納殘劑頻頻失敗，「使用手機 5G、有線 300M，終究無法成功」，認為自己的手速不夠快，想找人幫忙代搶，願意支付2萬元的費用，懇請神通廣大的網友們支援，幫他搶到台北第一劑莫德納殘劑的資格，「第五波開打莫德納，相信會有一點點機會」，

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貼文一出，有網友驚呼「莫德納真的好高貴，一劑願意讓人付2萬」、「如果想試試要怎麼知道原po資料呢？雖然感覺莫得納又比AZ更難」、「多去幾家診所問」、「不如多花一點出國打疫苗，還可以旅遊」。

▲示意圖。（示意圖／路透）

其中，一名網友分享成功搶到殘劑的心得，「搶過莫德納花蓮1次，有電話通知但放棄；台北某醫院3次，1次搶自己的，另外2次幫朋友搶的皆成功；聯合醫院門診部1次，因為已經打到就沒去報到了，原po辛苦了加油，可以請朋友互相幫忙，我跟朋友還有妹妹都是這樣打到的，其實也沒什麼技巧，我覺得都是看運氣，就莫名搶到了」。

據悉，即將開打的第5輪疫苗接種符合資格者，共有51.5萬人；然而，中央、地方疫苗剩餘數量為93.8萬劑AZ、66萬餘劑莫德納，若算上尚未全數接種完的第4輪人數，等到這2輪符合資格者都打完，又沒有新疫苗到貨，疫苗可能剩下不到50萬劑，想要搶莫德納殘劑的朋友，可能要再多思考一下。