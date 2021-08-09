快訊／今增4例本土！　另增4死

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）公布國內新增8例病例，其中4例本土，4例境外，另有4例死亡。根據指揮中心公布數字，從5月11日本土社區疫情開始，國內累積破1.4萬例本土病例，超過700例死亡，近期每日病例都在20例上下，且偶爾也有個位數字病例，整體疫情趨緩。

指揮中心表示，今日新增之4例本土病例(其中1例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，均為男性，年齡介於30多歲至50多歲，發病日介於今(2021)年8月7日至8月8日。個案分布為臺北市2例、新北市及高雄市各1例；其中1例為已知感染源、3例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

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▲0809確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為3例男性、1例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介5月29日至7月28日，確診日介於5月31日至7月29日，死亡日介於8月2日至8月8日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月7日累計公布1萬4576位確診個案中，已有1萬3096人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.8%。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自馬來西亞(案15893至案15895)、美國(案15898)入境，入境日介於8月6日至8月7日，且皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計222萬1156例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含220萬4067例排除)，其中1萬5790例確診，分別為1294例境外移入，1萬4443本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計813例COVID-19死亡病例，其中805例本土，個案居住縣市分布為新北市401例、臺北市309例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣15例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。