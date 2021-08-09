14歲全紅嬋奪金後首發文！30分鐘湧上萬條留言「成全民妹妹」

▲全紅嬋在東京奧運拿下金牌。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸14歲跳水小將全紅嬋在東奧奪金後爆紅，她9日下午在微博發文表示，「我的第一次奧運會之旅結束啦，很開心很滿足，感謝各位哥哥姊姊的支持，我會繼續努力的。給你們比小心心！」

全紅嬋發文很快受到大批網友們的關注，30分鐘就有上萬條留言，大家都以「妹妹」稱呼她，並鼓勵她繼續加油，「加油加油，妹妹你超級棒！希望媽媽的身體越來越好，你也天天開心。」「妹妹享受自己的假期吧！記得發隔離Vlog喔！」「繼續努力，姊姊要看你站得更高、走得更遠，去上大學！」

▼全紅嬋奪金後首次發文。（圖／翻攝微博）



不過，全紅嬋爆紅之後，也引起了一些負面效應，有許多網紅跑到她位於廣東省湛江市的家門口聚集開直播，日夜騷擾，導致她的家人無法好好休息，已經將大門深鎖，全紅嬋的爸爸也公開喊話，「有心就可以了，不要再來打擾了！」

由於許多網紅都是在抖音上直播，抖音官方也在8日宣布，發現有極少數用戶存在「藉奧運健兒營銷、蹭奧運健兒熱度」的違規行為，「抖音堅決反對此類用戶行為，對於發現的違規行為與內容，抖音第一時間給予不推薦、下架處理。同時，根據平台規則，對相關帳號給予封禁投稿、直播權限甚至封號處罰。」

此外，為了遏止亂象，當地警方已經在8日加強入村管制措施，嚴格限制非該村人員進入，暫時讓村子及全紅嬋的家人回歸寧靜。