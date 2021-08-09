「消失的東奧開幕式」限定公開！他揭幕後隱情⋯網哀：心痛到不行

▲旅日作家張維中分享「消失的東奧開幕式」。（圖／翻攝自《週刊文春》，MIKIKO企劃）

記者林育綾／綜合報導

東京奧運圓滿閉幕，不過今（9）日旅日作家張維中於臉書PO文「在我心中，那個最美好卻無法實現的東京奧運開幕式」，分享了原先的東奧開幕式團隊MIKIKO的企劃案，期間限定免費公開，並感嘆這些最後變成「幻影」，「跟新冠疫情其實沒有絕對的關係，而是被日本政商勾結體制給搞掉的」；粉絲看了也紛紛留言「真是心痛到不行，明明不該是這樣的」。

張維中說，「如果你真的對日本有愛，看見原本這份企劃案，再比較後來實際的開閉幕式，又知道這幕後藏著如此黑暗的鬥爭角力，真的會很心痛很遺憾」。他介紹原先的開閉幕式團隊，是打造出Perfume和日劇《逃避雖可恥但有用》片尾舞蹈設計的MIKIKO，在2016年里約奧運閉幕時的日本預告，部分表演也是出於她的創意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前日本《週刊文春》獲取了這份企劃案，期間限定免費公開，讓民眾有機會一睹原先的開幕式模樣，張維中也在PO文中分享並大讚「主題一致，一氣呵成，貼合東京大都會的特質，且融合科技和人文創意，細膩又大器。」但也感嘆，「絕非後來所看見那各自無關，概念不一貫的綜藝表演」、「如果好不容易等到辦一次奧運的機會，開幕式是原本的企劃案那該有多好？」

他提到，MIKIKO企劃案已經花費大半的預算，執行到接近完成的狀態，然而最後卻成了幻影，「跟新冠疫情其實沒有絕對的關係，而是被日本政商勾結體制給搞掉的。」他建議網友先看原先的企劃案，再看PTT網友的翻譯和事件背景解說，就可以瞭解東奧背後凸顯了日本多大弊病。

他更透露，連個性溫和的MIKIKO最後也無法忍受，寫了一封信給原先承辦開幕活動的「電通」，甚至語重心長的說「如果我不控訴的話，我覺得日本真的要完了。」

張維中分享「消失的東奧開幕式」後，也獲得許多網友回應，紛紛留言「看開幕式時很想哭，覺得當初一定不是這樣的……走鐘太嚴重」、「真是心痛到不行，明明不該是這樣的」、「政治的確是創意者殺手」、「原本的企劃也太棒 看完都起雞皮疙瘩了.. 真的好可惜」，但也有人說，「但是我還是覺得，在一直變一直變、每況愈下的條件下，昨天的演出已經是在現有爛條件和時間倉卒中很不錯的了」。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來