疫情管制繼續維持二級警戒　陳時中示警：仍有社區隱性傳播鏈

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌9日召開擴大防疫會議，疫情指揮中心指揮官陳時中在會中指出，目前二級警戒尚有維持的必要，由於國內仍有社區隱性傳播鏈的風險，相關管制措施有繼續維持的必要。

指揮中心在會中向蘇貞昌指出，國內近一週全國新增本土病例數（74例）雖較前一週（104例）下降近三成，但仍有零星感染源及群聚事件，且因疫情警戒調降為二級後，社區及大眾運輸人流有回升情形，因此建議相關防疫管制措施仍應謹慎以對。

在國內防疫物資方面，指揮中心表示，包括口罩、防護衣、隔離衣、面罩、乳膠手套以及防疫酒精等，庫存皆充裕並供應無虞；而疫苗接種狀況，目前疫苗接種人口涵蓋率已達36.94%，劑次人口比達到39.08（劑/每百人）。

國際疫情方面，指揮中心表示，目前中國疫情有蔓延並趨於緊張的現象，且全球受Delta變異株流行影響，許多國家住院及重症數均呈增加趨勢，所以建議繼續維持我國邊境管制措施。

另外，指揮官陳時中表示，目前二級警戒尚有維持的必要，由於國內仍有社區隱性傳播鏈的風險，相關管制措施有繼續維持的必要，雖各行業主管機關可視情形彈性調整，不過仍建議各部會在研擬防疫應變計劃時，能夠縮短相關個案的通報及反應時間，以加速衛生單位的疫調及掌握時程。

陳時中表示，因Delta病毒仍在各國流竄，建議邊境管制仍需維持現有強度，並確實做好國內線及國際線分流，如有與他國合作的旅遊泡泡措施，亦應確實做好分流管制。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／截自指揮中心直播記者會）