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少給加班費、超時工作⋯9家銀行違反勞基法　北市開罰共102萬元

▲▼面對大巨蛋發生鋼筋掉落意外，北市緊急召開記者會，由台北市副市長黃珊珊、勞動局長陳信瑜出席。（圖／勞動局提供）

▲台北市勞動局長陳信瑜。（資料圖／勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

北市勞動局為保障銀行業勞工權益，2020年下半年針對辦理紓困專案的本國銀行進行勞動檢查，為確保勞工權益得到改善，2021年也特別規劃金融業專案檢查，同時引入陪同鑑定人制度，並擴大受檢對象至33家金融業者，檢查結果發現，共有9家金融業者涉違反《勞動基準法》，裁罰金額達102萬元。

台北市勞動局9日上午召開檢查結果記者會，北市勞動局長陳信瑜指出，本次專案檢查以「加班費給付不足」、「出勤紀錄未核實記載」為主要違反項目，分別有4家包括王道、中國信託、台灣新光、永豐商銀違反「加班費給付不足」，3家包括渣打、花旗及台新商銀違反「出勤紀錄未核實記載」，另外還有滙豐、彰銀業者，分別違反工時上限以及輪班間隔的規定。

陳信瑜說明，勞動局已依法對上述業者進行裁罰，裁罰金額達102萬元，相較去年銀行專案之違法率為35％，此次專案違法率為27％，勞動條件雖有小幅改善，但仍有改進空間。在日後專案檢查對象中，有勞動條件表現不佳、不配合勞動檢查的事業單位，將會加強檢查的力道；對於表現良好、近年檢查皆無違法的守法企業，則考慮採自主管理方式代替檢查。

陳信瑜表示，這2年因受疫情影響，多數銀行配合政府辦理紓困政策而遽增的工作量，也引發外界對銀行勞工工時過長的疑慮，這次專案檢查，期盼藉由陪同鑑定人在金融業的豐富經驗，以專業的角度審視，與勞動局一起維護勞工的權益，「勿使勞工過勞！」

▼台北市勞動局規劃金融業專案檢查，針對9家銀行開罰百萬元。（圖／台北市勞動局提供）

▲▼台北市勞動局規劃金融業專案檢查，針對9家銀行開罰百萬元。（圖／台北市勞動局提供）

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