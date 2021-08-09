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塔利班攻勢「鄉村包圍城市」　短短3天已奪下4座省會

▲▼阿富汗政府軍駐守的一處檢查哨。（圖／路透）

▲阿富汗政府軍駐守的一處檢查哨。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

阿富汗塔利班組織勢如破竹，8日一口氣攻下兩個省份省會，其中包括具有重要戰略意義的城市昆都士（Kondoz），短短三天內，塔利班就已經攻下四座省會城市。

塔利班組織正迅速擴張勢力範圍，不光是在短短幾週內就席捲阿富汗大部分鄉村地區，近日更將目標轉向奪取各大城市控制權，企圖「以鄉村包圍城市」擊潰美國扶持的阿富汗政府軍。

根據《紐約時報》報導，塔利班8日連下兩城，分別是昆都士省首府昆都士，以及北部的另一省會城市薩爾普勒（Sar-e-Pul）。其中，人口37萬人的昆都士是阿富汗重要的軍事和政治據點，地處塔吉克邊境貿易口岸，也是重要的公路交通樞紐。

昆都士當第一名警方官員侯賽尼（Sayed Jawad Hussaini）表示，「政府軍部隊都朝著機場撤退，情況危急」。據悉，昆都士僅剩下機場和軍隊總部尚未淪陷，政府軍仍在與塔利班交戰中。

幾天前，塔利班還佔領了北部朱茲詹省的首府希比爾甘（Sheberghan），以及靠近伊朗邊境的尼姆魯茲省首府扎蘭季（Zaranj）。截至目前為止，塔利班武裝份子已經控制了阿富汗全國四座省會城市。

塔利班選擇在美軍全面撤出阿富汗之際快速擴張地盤，對美國總統拜登而言顯然相當棘手。不過，拜登最近幾週仍不斷強調，儘管塔利班取得進展，美國仍將撤出阿富汗。

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