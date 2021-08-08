黑石收購SOHO中國　被大陸市場監管總局立案審查

▲SOHO中國創辦人潘石屹。（圖／翻攝潘石屹YOUKU）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸房地產商潘石屹擬將房地產公司SOHO中國以236.58億港元（約846億新台幣）出售給美國私募基金黑石集團（Blackstone Group）。但該筆交易近日遭到大陸國家市場監管總局立案審查，要求雙方根據《中國反壟斷法》提交申報。

SOHO中國6日晚間發出公告，要約方黑石集團旗下Two Cities Master Holdings II Limited於3日收到市場監管總局簽發的通知，對要約方根據《中國反壟斷法》提交的申報正式立案審查。

SOHO中國表示，自聯合公告發出後，要約方已向市場監管總局提交併購審查申報相關文件及材料。

SOHO中國指出，自延遲寄發公告發出後，要約方已提供進一步文件及材料，以回應監管機構關於補充額外信息的要求，「於本公告日期，概無任何先決條件已獲達成。」

SOHO中國的公告代表著，向市場監管總局提交申請，並獲得批准，是此次交易案能夠繼續推行的必要前提。

根據陸媒《第一財經》報導，一名反壟斷專家表示，市場監管總局立案審查，應該是很正常的程序，不是反壟斷調查，「公司在收購時，如果符合國家反壟斷法規定的申報標準，必須要進行申報，這是正常的申請程序。」

專家指出，一般而言，申報了以後，絕大多數收購案經審查後會得到批准，少數會附加限制性條件，極少數則會被禁止，反壟斷法實施至今13年，經營者計劃申報後附加限制條件的總共50例，禁止的只有3例，「從SOHO中國所在的產業來說，該反壟斷審查通過的概率還是挺高的。」

但報導也強調，目前來看，潘石屹能否如願套現離場，依然存在不確定性。