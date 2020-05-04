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黑石私有化談判傳暫停！SOHO中國港股重摔26％「跌回3月初」

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▲▼黑石私有化談判傳暫停！SOHO中國港股暴跌25.68％。（圖／翻攝Google）

▲私有化談判傳出暫停，SOHO中國股價跌回3月初位置。（圖／翻攝Google）

記者蔡紹堅／綜合報導

陸媒報導，市場消息指出，由於前景充滿不確定性，黑石集團（又稱：百仕通，Blackstone Group）關於SOHO中國私有化的洽談暫停。受此影響，SOHO中國5月4日在港股尾盤跳水暴跌25.68％，報2.75港元。

外媒在3月10日報導，美國私人股權投資公司黑石集團正進行排他性談判，計劃以以每股6港元的價格私有化SOHO中國，交易價值40億美元，報價比SOHO中國3月9日收盤價2.98港元高逾1倍。

消息傳出後，立刻帶動了SOHO中國在港股飆漲，停牌前曾一度達到39.9％的漲幅，報4.1港元。SOHO中國也於3月11日發佈公告確認，正與海外金融投資者洽談，以探討進行戰略合作的可能性，但公司也表示，這可能導致、也可能不會導致就公司的全部已發行股份作出全面要約。

▼SOHO中國創辦人潘石屹。（圖／SOHO中國）

▲▼SOHO中國,潘石屹。（圖／SOHO中國）

不過，雙方的談判卻在4日傳出暫停，導致SOHO中國的股價在港股尾盤跳水暴跌25.68％，回到3月私有化消息傳出前的股價。此外，市場消息也透露，除了新冠肺炎疫情導致前景不確定的因素以外，融資也是雙方談判的一大阻礙，但一旦環境穩定下來，談判還有可能會重啟。

SOHO中國由潘石屹、張欣夫婦於1995年聯手創辦，在北京、上海市中心開發及持有眾多高檔商業房地產，是北京、上海最大的商辦大樓開發商之一，開發總量超過500萬平方公尺。

去年起，市場上有消息指出，潘石屹正在加速出售資產，打算要跑路，潘石屹還出面回應，要外界別相信謠言，強調自己拿的是中華人民共和國護照，「這房子建到這個地方，不能像過去一樣拿點細軟就跑了，這房子我帶不動的，一毫米都不能移動，老是說我跑了跑了，這都是謠言，跑不了的。」

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