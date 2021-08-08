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鄭寶清贈景福宮「開運鹽」　經廟方加持供信眾索取

▲鄭寶清捐贈景福宮開運盬供索取。（圖／翻攝鄭寶清臉書）

▲鄭寶清(左)捐贈景福宮開運盬供索取。（圖／翻攝鄭寶清臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

前立委、曾任台盬董事長的鄭寶清說，今天是國曆8月8日、農曆七月初一，是鬼門開也正逢節氣轉換；由於，鹽在民間習俗中，常被當作一種除穢避邪的東西。因此，他特地提供桃園大廟景福宮3,000公斤鹽與2,000片醫療口罩，有需要的民眾可前往領取，洗澡時加入「開運鹽」再洗淨，可達到除穢、避邪的效果。▲鄭寶清捐贈景福宮開運盬供索取。（圖／翻攝鄭寶清臉書）

鄭寶清於臉書Po出上述訊息，網友留言「希望疫情快被驅散」、「神鬼不可怕、可怕是人心」…另外，也有虔誠信眾表示，民間隨手可以取得的辟邪物，要以「鹽米」最方便。所謂「鹽米」，就是將白米和粗鹽混合，而這裡的鹽要用「粗鹽」、「石鹽」，白米則可以到廟裡求有神明加持過的「平安米」，效果加倍。▲鄭寶清捐贈景福宮開運盬供索取。（圖／翻攝鄭寶清臉書）

「鹽米」可驅除穢氣、淨化磁場，用法方式為：將鹽米裝入空碗，注入陰陽水混合，用柳枝條或是榕樹枝沾鹽米水後灑在家中各角落，接著再灑在各空間的中心位置即可；若身體有輕微不適的話，可用「鹽米」+陰陽水+艾草，用此水泡腳或泡澡，泡到身體微微出汗。

景福宮主任委員簡征潭表示，景福宮是第一次收到地方人士捐贈盬，鄭前立委捐贈的「開運鹽」，經由廟方「加持」，供虔誠信眾索取。又，雖然目前已降為二級防疫警戒管制，為落實防疫，信眾進入廟內參拜，仍需遵守防疫規定。

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