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民怨領不到紓困！　前立委鄭寶清籲全民普發1萬

▲收到民怨！鄭寶清籲全民普發1萬。（圖／鄭寶清服務處提供）

▲鄭寶清關懷基層民眾生計。（圖／鄭寶清服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

紓困4.0上路以來，有部分民眾不滿申請門檻嚴苛，被排除在外。民進黨籍前立委鄭寶清17日表示，近月來，接獲不少民眾抱怨淪為「紓困孤兒」，生計陷入困頓。他認為，政府應當在防疫預算充足的條件下，盡可能放寬紓困標準，並且仿效他國做法，規劃每人普發紓困津貼1萬元，才能填補目前漏洞，照顧更多需要的民眾。

鄭寶清在臉書提到，疫情爆發幾個月來，收到不少民眾抱怨紓困條件太嚴苛，被排除在紓困對象之外領不到，形同「紓困孤兒」，希望政府放寬門檻，減緩疫情對生計的衝擊。▲收到民怨！鄭寶清籲全民普發1萬。（圖／鄭寶清服務處提供）

鄭寶清指出，在行政院、立法院共同努力下，已經提高防疫紓困的預算，逐步擴大各項補貼措施，目前看起來預算充足，應該做更多運用。他認為，政府除了盡可能放寬紓困標準，還應該思考普發紓困津貼的可行性，因此提出每人普發1萬元的主張，避免出現「紓困孤兒」的狀況。

鄭寶清說，美國、南韓、加拿大、日本等不少國家，都已根據國內情況規劃普發紓困金。雖然1萬元數目不多，卻是協助民眾度過難關的及時雨。他說，這次疫情來得快又急，對民眾造成嚴重衝擊，政府要做人民堅強的後盾，一起分擔民眾的辛苦，不應該落下任何人，才能達到紓困4.0的美意。

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