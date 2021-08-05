8／10還是維持二級！陳時中：一個禮拜觀察期不夠

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心7/27宣佈將二級，預計觀察到8/9，外界也相當關心8/10開始會不會再度降級？指揮官陳時中今表示，目前經過一個禮拜並沒看到特殊變化，但一個禮拜觀察期不夠，所以8/9之後還是會維持二級警戒。

指揮中心在7/27開始全國疫情降為二級警戒，相關社區管制措施將陸續鬆綁，當時也直言目前新增本土病例仍以雙北為多，且存有零星感染源待釐清個案及群聚事件，顯示社區存有隱性傳播鏈，要求政府須留意疫情警戒降級後，人流回升及民眾社交活動增加對疫情影響。

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7/27降級以來，台灣疫情目前看似維持不錯，除了新北這幾日有出現兩個群聚，但相關感染源都在掌握中。針對8/10是否再度降級？陳時中昨天就表示，要兩個禮拜之後才能看出警戒降低相關情形，8/9之後，目前沒有打算要大幅變動，但會針對個別問題，例如超商茶葉蛋、游泳池開放等，會尋求個別解決方案，8/10開始仍以這樣的方向為準。

陳時中今再度說明，基本上從上週降二級警戒，有些行業和公共區域整體管制放鬆，經過一個禮拜並沒有看到特殊變化，但是一週觀察事實上也是不夠，所以在8/9後，目前計劃大概維持二級警戒，都是以疫情沒有很大變化為前提，不會去做升降級準備。

陳時中說，實施二級警戒後，有些行業開放、有些沒開放，相關指引上覺得有窒礙難行的，現在都還在檢討，換句話說，是會針對上次框架做微幅調整。