虎林雞肉商「5次PCR陰性」後確診！　羅一鈞曝「可能感染源」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市政府衛生局7日公布案15874確診個案足跡，副市長黃珊珊透露，該案為虎林市場販賣雞肉攤商，為路邊攤商，個案確診前已做過5次PCR都為陰性。對此，指揮中心表示，研判該個案已經感染一段時間以上，應該是在6月底、7月初感染過，感染源有可能來自「新北家禽市場」，也有可能是「虎林專案」相關來源。

針對案15874，黃珊珊7日表示，該案為虎林市場販賣雞肉攤商，是一個路邊攤商，目前這案例特別的是，其實他7月10日已打完疫苗，當時因北農問題，整個全台批發市場做了PCR，所以他在7/1、7/2、7/8、7/14、7/21都在新北家禽市場批貨，做了5次PCR檢查，且都是陰性，8/5按原例每周都做檢測，測出陽性。

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醫療應變組副組長羅一鈞今說明，該攤商Ct值 32，抗體陽性，研判已經感染一段時間以上，之前應該是病毒量偏低，所以沒有驗出來，相關接觸者也沒有陽性個案，研判應該是在6月底、7月初感染過，最近因為篩檢被驗出來，目前對社區威脅不高。

而在感染源方面，羅一鈞說，感染源有可能來自「新北家禽市場」，也有可能是「虎林專案」相關來源，已經針對相關接觸者匡列，目前沒有發現有其他陽性個案，原則匡列跟居家隔離者，都會持續觀察有沒有可能發病情形。