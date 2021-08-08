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王必勝1張照曝「團隊秘密基地」牆上藏亮點！笑稱：88節放假不習慣

王必勝「父親節放假」好不習慣！曝光阿中辦公室牆上有亮點。（圖／翻攝自王必勝臉書）

▲防疫團隊連續80多天挑燈夜戰，網友驚見牆上貼滿密密麻麻防疫資料。（圖／截自王必勝臉書，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣疫情逐漸趨緩，醫福會執行長王必勝昨（7）晚在臉書透露，防疫團隊已連續80多天每晚在指揮官陳時中的辦公室從早戰到深夜！昨日部長令夜間會議休息2天，讓大家返家好好過個父親節，讓他感到不習慣，笑說「現在忽然覺得怪怪的…」。而牆上密密麻麻的防疫資料也意外成為亮點。

「我們持續戰戰兢兢防疫，但也不要妄自菲薄。」王必勝在臉書寫道，即便台灣經歷這次洗禮，仍是在世界上防疫工作成效相當不錯的國家，成功的防疫無非是確診盡量少、疫苗覆蓋率盡量高，高強度管制時間盡量短。目前，台灣每百萬人口確診數排名世界第179名，算是確診數最少的國家之一。

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王必勝接著說，疫苗覆蓋率也在2個多月中從個位數衝到36.8%，持續增加中；此次疫情爆發並未封城，三級警戒72天，相較很多國家算影響民生經濟較小的，全歸功於國人一起努力打拚。但他也呼籲，要以自信、謹慎的態度，再面對未來挑戰。

王必勝「父親節放假」好不習慣！曝光阿中辦公室牆上有亮點。（圖／翻攝自王必勝臉書）

▲防疫團隊會議從早開到晚。

王必勝透露，這80幾天以來，指揮中心防疫團隊幾乎每天挑燈夜戰，每晚8點多所有幹部集合開會，討論政策方向、工作狀況以及明日重點，也檢討受人批評之處，從未間斷。防疫工作從來不是完美，但團隊只希望能盡力謀求民眾最大福祉，身為團隊一員他感到很榮幸。

他指出，昨日指揮官說夜間會議休息2天，讓大家能返家好好過個父親節，他笑說，「現在忽然覺得怪怪的…原來是今晚沒吃花生，哈哈真不習慣。」也隨文附上團隊在陳時中辦公室的合照，網友驚見防疫資料貼滿牆，部長桌上則堆滿卷宗。

網友也紛紛留言為他們打氣：「抗疫天團」、「台灣的守護神們，謝謝」、「謝謝優秀的抗疫團隊，您們辛苦了！台灣有您們真好」、「辛苦大家了！祝父親節快樂」、「謝謝所有防疫團隊同仁」、「一群令人敬重的忍辱負重團隊」、「謝謝你們，有你們才有台灣人民的生活好時光！」

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