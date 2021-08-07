死亡暴增12例！20歲青年狂抖「趕快給我疫苗」：跪著求政府了

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增10例確診，另新增12例死亡，成為降二級警戒以來最高的一次。消息曝光後，就有網友狂抖表示，「爆開啦！政府趕快給我疫苗，我跪著求政府了，給我這種20多歲非十類年輕人疫苗！」貼文一出，立刻引起許多網友熱議。

中央流行疫情指揮中心今（7）公布國內新增10例病例，其中6例本土，4例境外，死亡個案新增12例。根據指揮中心公布數字，從5月11日本土社區疫情開始，國內累積破1.4萬例本土病例，超過700例死亡，而過去一個月來單日病例皆無超過百例，整體疫情趨緩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 0807-新增個案 。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例(其中4例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為1例男性、5例女性，年齡介於20多歲至80多歲，發病日介於今(2021)年7月27日至8月5日。個案分布以新北市4例為最多，其次為臺北市、桃園市各1例；其中4例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

針對今日確診死亡爆增12例，有網友就在PTT八卦板發文表示，「XXXXX！爆開啦！政府趕快給我疫苗拜託，我跪著求政府了，給我這種20多歲非十類年輕人疫苗，不用莫德納沒關係，至少給我一劑AZ！」

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛表示，「我也還沒打」、「死的比病的多」、「死亡12是怎樣，死亡數也可以校正回歸？」、「怎麼突然爆死」、「幾天+0+0，禮拜天直接來個12死？」、「12死是積壓一個禮拜一次報？」

針對今日新增12例確診死亡個案，成為降二級警戒以來最高的一次，指揮官陳時中在記者會上解釋，「死亡個案會暴增，是因為7月23日左右修改了程式，希望把資料匯整在同一檔案裡，因為檔案擷取不全，抓出來後再由專業認定相關死亡個案。」