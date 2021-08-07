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社會 社會焦點 保障人權

永和悍女警一人狂追藏毒轎車　怒逮壯漢拍引擎蓋：給我跪下！

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一名女警上月29日早上8點多於路口發現一輛轎車紅燈違規迴轉，她鳴笛上前盤查，該車假意配合，下一秒重踩油門加速逃逸，女警呼喊無線電尋求支援後，接著加速緊跟在轎車後方，後來與支援同事成功前攔截，女警怒拍轎車引擎蓋並說，「下車！給我跪下」並成功壓制車上的壯漢。

▲▼悍女警追車。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲悍女警霸氣追車，沿途喊無線電請求支援。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，永和警分局中正橋派出所女警許源，於中正路、豫溪街口發現違規，上前盤查但對方加速逃逸，她沿途邊追邊喊無線電請求攔截圍捕，正在仁愛路、保福路口處理車禍的同事聽到呼喊，隨即開警車前往支援，沿環河西路往新店方向「逆向鳴笛」並持續加速，最後2警成功攔截犯嫌的轎車。

▲悍女警逮犯嫌。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼悍女警逮犯嫌，支援警力協助壓制，她再衝進巷子裡追其餘2嫌。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼悍女警。（圖／記者陳雕文翻攝）

3嫌（2男1女）見去路被堵而下車，許源大聲喝斥並要求38歲徐姓男子跪下，但另一對男女跑了，支援警力到場協助壓制徐男後，許源說，「學長請幫我顧一下，我去追另外兩個。」接著拔腿衝進新生路24巷，並成功帶回59歲簡男，另一名身穿白衣的41歲何女仍在逃，警方已鎖定其位置，正持續追捕中。

其他支援警力紛紛到場，在車上查獲毒品吸食器及殘渣袋，整個追捕過程皆無人受傷，全案依法偵辦。

▼悍女警許源英勇追捕犯嫌，並成功查獲毒品。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼悍女警。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼悍女警。（圖／記者陳雕文翻攝）

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