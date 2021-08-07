被織毛線萌到！粉絲盯戴利跳水「收穫意外驚喜」羞爆了：導播很懂

▲戴利萌樣被捕捉。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

英國跳水王子湯姆.戴利（Tom Daley）在東奧場邊「淡定織毛線」爆紅，不少網友都被圈粉，決定關注他的每場賽事。稍早戴利在「男子10公尺跳水」的決賽中登場，雖然網友沒等到織毛線的可愛畫面，但卻收穫意外驚喜，紛紛害羞直呼「導播很會喔」、「Daley可愛死了」。

戴利昨（6）日下午參加男子10公尺跳水預賽，而在等待上場的休息時間，他又被攝影機捕捉到低頭織毛線的畫面，且表情非常認真。不少網友看到後都笑稱，「到底多愛織啦」、「居然有人可以在自己比賽期間織毛線」。

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Tom Daley is knitting DURING HIS COMPETITION #Diving #Olympics pic.twitter.com/68arXlmEvu — Megan ♡ (@mydrunkpumpkin) August 6, 2021

稍早的男子10公尺跳水決賽上，同樣吸引不少戴利粉觀看，就有網友在PTT上興奮表示，「Daley昨天的毛衣織好了，今天可以專心跳」、「Daley加油」、「Daley這跳好好看」、「Daley笑起來真的好可愛」、「Daley飛吻太可愛了」。

值得一提的是，戴利跳水完以後，電視竟緊緊跟拍，連他沖水、換褲子的畫面都不放過，讓不少網友不禁直呼「導播很會，謝謝」、「不要拍人家換褲子XD」、「偷拍別人換內褲」、「拍人家換褲子」。

▲▼戴利沖水、換衣服的模樣都被拍起來了。（圖／路透）

這場比賽最後由中國隊的曹緣和楊健分別拿下金、銀牌，戴利則以548.25分奪得銅牌。因此，也有網友笑說，戴利可以再織一個袋子裝銅牌了，「Daley要不要再織一個小袋子裝獎牌」、「Daley很棒了！快再織一個袋子」、「Tom表現很好，恭喜他奪銅，織個袋子吧」。

據了解，戴利對打毛線非常狂熱，甚至還為此開了一個社群帳號分享自己的毛線作品。他也曾說，打毛線可以讓他放鬆、排解壓力，同時還能提升專注力，更重要的是，他將會拿編織的成品募款並捐助，促進公益發展。

▼網友討論熱烈。（圖／翻攝自PTT）