被織毛線萌到！粉絲盯戴利跳水「收穫意外驚喜」羞爆了：導播很懂

英國跳水王子湯姆.戴利(Tom Daley)在東奧場邊「淡定織毛線」爆紅,不少網友都被圈粉,決定關注他的每場賽事。稍早戴利在「男子10公尺跳水」的決賽中登場,雖然網友沒等到織毛線的可愛畫面,但卻收穫意外驚喜,紛紛害羞直呼「導播很會喔」、「Daley可愛死了」。

戴利昨(6)日下午參加男子10公尺跳水預賽,而在等待上場的休息時間,他又被攝影機捕捉到低頭織毛線的畫面,且表情非常認真。不少網友看到後都笑稱,「到底多愛織啦」、「居然有人可以在自己比賽期間織毛線」。

Possibly the most crucial update of all:



Tom Daley is knitting DURING HIS COMPETITION #Diving #Olympics pic.twitter.com/68arXlmEvu