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社會 社會焦點 保障人權

保時捷撞擊畫面曝光！總統官邸旁衝路燈前輪噴飛　警曝關鍵原因

 記者張君豪／台北報導

‪‪‪‬5月31日下午1時11分許，台北市中正區重慶南路二段29號‬前，盧姓男子駕駛一台黑色保時捷Panamera轎跑車趕往中山區上班，但疑因車速過快加上天雨路滑，這輛昂貴名車打滑撞擊中央分隔島之路燈而肇事，撞擊後黑色自小客車續往前滑行十幾公尺，而遭撞擊之路燈連根拔起，由北往南方向倒塌，燈桿底部之電線皆裸露出，可見撞擊力道猛烈！

▲這輛黑色保時捷轎車疑因車速過快在總統官邸旁重慶南路打滑撞上分隔島路燈 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲這輛黑色保時捷轎車疑因車速過快在總統官邸旁重慶南路打滑撞上分隔島路燈 。（圖／記者張君豪翻攝）

車禍畫面曝光！路口監視器則記錄下這起車禍發生過程：黑色自小客車撞擊碎片噴飛，擊中對向另輛白色自小客車，所幸黑色自小客車一車四人僅擦傷並無生命危險，白色自小客車駕駛及乘客兩人均無受傷，轄區中正二警員警檢測雙方駕駛並無酒駕，肇事責任則有待後續分析。

▲▼台北市重慶南路總統官邸前發生嚴重車禍意外。（圖／記者黃彥傑攝）

▲這輛黑色保時捷轎車疑因車速過快在總統官邸旁重慶南路打滑撞上分隔島路燈，撞擊力道猛烈連前輪都噴飛到人行道。（圖／記者黃彥傑攝）

中正二警分局接獲車禍報案後，立即啟動交通快打部隊，加派警力於現場進行交通疏導及管制，由於總統官邸就在旁邊，警方用最快速度迅速恢復交通順暢加上車禍現場有大量車輛碎片及路燈桿橫躺，影響重慶南路包含南海路、愛國西路段雙向通行。

警方也同步通知環保局、公園路燈工程管理處進行清除作業及搶修路燈，並協請警廣播報協助宣導用路人改道。警方根據監視器畫面，初步研判這輛名車可能因天雨路滑加上車速過快肇禍，警方呼籲用路人下雨開車需保持車速在安全速限下以策安全。

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