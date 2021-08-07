　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第5輪打完莫德納只剩10萬劑！第6輪換高端101萬人願打「人數續增」

▲▼0806流行疫情指揮中心記者會（圖／指揮中心提供）

▲流行疫情指揮中心記者會（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

第五輪莫德納接種預計8/11~8/17展開施打，下週同步還有開放專責醫療院所第一線醫護工作人員接種AZ可混打莫德納疫苗，根據指揮中心統計，目前國內莫德納存量還有67.3萬劑，若完成第五輪與一線人員混打，估計國內剩餘莫德納疫苗僅10.8萬劑。另一方面，第六輪國產高端疫苗準備接棒，目前意願登記願打高端者已經超過101萬人，還在持續增加。

國內第四輪提供AZ疫苗給38歲以上民眾接種，已經在昨天接種完畢；而第五輪提供莫德納疫苗，適用對象包含65歲以上長者與55歲以上第九類優先對象，今天中午截止預約累計有43.9萬人完成，佔符合資格人數85％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心評估疫苗剩餘數量，加開第九類53~54歲對象進行預約，評估約5.7萬人，預約從今天下午4點開放到9日中午12時為止，而第五輪預約完成者都會在8/11~8/17陸續施打。

▲▼增加開放7月19日12時前意願登記莫德納疫苗，且為53-54歲之第九類對象，預約接種第一劑。（圖／指揮中心提供）

▲增加開放7月19日12時前意願登記莫德納疫苗，且為53-54歲之第九類對象，預約接種第一劑。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今日也宣布混打政策，針對新冠專責醫院第一線醫護工作人員，下週開放接種AZ滿10週以上者，第二劑接種莫德納疫苗，估計人數約3.3萬人。

指揮中心統計，在第四輪接種完成後，國內剩餘AZ疫苗約41萬劑；至於莫德納疫苗還有63.78萬劑，其中第五輪原先對象43.9萬，追加對象5.7萬人，提供混打3.3萬，預期這些對象完成接種後國內庫存剩下10.8萬劑。

指揮關陳時中昨日宣布第六輪疫苗會接種國產高端疫苗，預估8月下旬可以打得到；目前最新意願登記至今日下午5點為止，全國意願登記完成總人數為1208萬5,319人，其中登記高端疫苗總計101萬9,143人，而單選高端、非高端不打的民眾有17萬7,510人，佔比1.47%。

▲▼ 開放醫護人員第一劑AZ疫苗施打10周以上者，接種第二劑 。（圖／指揮中心提供）

▲開放醫護人員第一劑AZ疫苗施打10周以上者，第二劑接種莫德納  。（圖／指揮中心提供）

【補充說明】

8/7 16:00 - 8/9 12:00預約接種 (截至8/7 17:00)
符合預約資格：56,493人。
預約人數：28,587人，佔符合預約資格人數50.60%。


8/5 14:00 意願登記 (截至8/7 17:00)
全國意願登記完成總人數：12,085,319人。(7/27 14:00 以後新增3,813,291人)

疫苗登記狀況：
AZ：941,333人，佔比7.79%
AZ、Moderna：6,221,542人，佔比51.48%
AZ、Moderna、高端：686,339人，佔比5.68%
AZ、高端：35,577人，佔比0.29%
Moderna：3,903,002人，佔比32.30%
Moderna、高端：119,717人，佔比0.99%
高端：177,510人，佔比1.47%
無(已打二劑新登記者)：299人，佔比0.00%（因人數太少，計算至小數點後四捨五入後所致）

意願登記高端疫苗總計：1,019,143人(7/27 14:00 以後新登記：622,254人）

打第1、2劑登記狀況：
意願登記打第1劑：6,712,980人
意願登記打第2劑：5,275,986人
其中已打2劑：96,353人

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

8／10游泳池「有條件開放」！專家曝2隱憂：該擔心的不是水

韓正妹加油「貼身洋裝細腰豐臀」！網神出IG竟是擁有31萬粉網紅

林昀儒走秀畫面曝光！生澀靦腆模樣超圈粉　萌翻網友：可愛度破表

恐怖巧合！原盧碧激似「八七水災」…62年前釀僅次921災難

日美都認定是颱風！「原盧碧」登陸台灣為何不發警報　專家說原因

鬼門開！農曆7月夢到「女鬼索命」…竟是大吉　10種夢境發大財

沒小費怒噴三字經！外送員「狠嗆10字」要釘孤支　下秒落跑影片曝

不斷更新／全台8日停班停課一次看　嘉義縣阿里山鄉明日停班課

不斷更新／8日全台「停班停課」懶人包　盧碧恐復活！豪大雨還沒停

盧碧12hrs增強復活「甩尾豪大雨」再炸2天　氣象局示警地震+大潮

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

頂流男星遭爆交往女粉絲「事後要求吃藥」　3暗示燒到楊洋！經紀人怒發聲

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

3男晨跑遭瘋狗浪襲擊釀1死1傷 餐飲董座骨折進ICU：謝謝關心

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

8／10游泳池「有條件開放」！專家曝2隱憂：該擔心的不是水

韓正妹加油「貼身洋裝細腰豐臀」！網神出IG竟是擁有31萬粉網紅

林昀儒走秀畫面曝光！生澀靦腆模樣超圈粉　萌翻網友：可愛度破表

恐怖巧合！原盧碧激似「八七水災」…62年前釀僅次921災難

日美都認定是颱風！「原盧碧」登陸台灣為何不發警報　專家說原因

鬼門開！農曆7月夢到「女鬼索命」…竟是大吉　10種夢境發大財

沒小費怒噴三字經！外送員「狠嗆10字」要釘孤支　下秒落跑影片曝

不斷更新／全台8日停班停課一次看　嘉義縣阿里山鄉明日停班課

不斷更新／8日全台「停班停課」懶人包　盧碧恐復活！豪大雨還沒停

盧碧12hrs增強復活「甩尾豪大雨」再炸2天　氣象局示警地震+大潮

國三南下40K「5車連環追撞」　1女受困無生命跡象

烏克蘭跳高女神東奧首參賽摘銅　仙女外表＋逆天長腿怎麼穿都美

G7控伊朗為以色列油輪攻擊主謀　美軍釋出證據

8／10游泳池「有條件開放」！專家曝2隱憂：該擔心的不是水

全紅嬋爆紅！　全家看門外嚇傻「現在才知有這麼多親戚」

黑馬甜劇+1！《原來我很愛你》眼盲音樂人之戀…男主角台灣腔電翻少女心

鍾麗緹23歲大女兒「半裸床照」曝光！　辣擠北半球＋深V…電暈網

新北看屋以為是「凶宅」！驚悚室內3張照片曝光　網傻：廢墟吧

俄最美體操雙胞胎「3年橫掃17金」　奧運爆冷吞敗妹妹摘銀淚崩

加州史上「第三大火災」　迪克西野火持續蔓延…5000消防搏鬥中

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

生活熱門新聞

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

盧碧再復活！甩尾豪大雨再炸2天

日美當颱風！原盧碧登陸為何不發警報

恐怖巧合！原盧碧激似62年前八七水災

不斷更新／8日全台停班停課懶人包

台中接種站驚見「低胸白紗女」！10秒影片讓網狂重播

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

農曆七月「這生肖」事業財富雙贏

鬼月夢到「女鬼索命」竟是大吉　10種夢境發大財

第五輪打完莫德納剩10萬劑！

被織毛線萌到！戴利粉收穫驚喜：導播很懂

全台8日停班停課一次看

韓國加油妹爆紅！網搜IG竟是31萬粉網紅

更多熱門

相關新聞

第5輪加開預約「1小時2.8萬人湧入」

第5輪加開預約「1小時2.8萬人湧入」

中央流行疫情指揮中心今日宣布，第五輪疫苗加開第九類53~54歲約5.7萬人上網預約，系統下午4點開放，僅1小時就已經有2.8萬人完成預約，佔符合預資格人數50.60%。

南京Delta疫情大擴散　6名官員被懲處

南京Delta疫情大擴散　6名官員被懲處

日本爭取輝瑞提早交貨！陳時中分析原因

日本爭取輝瑞提早交貨！陳時中分析原因

熱炒店飲酒嗨過頭違反防疫指引　北市加強稽查、開罰

熱炒店飲酒嗨過頭違反防疫指引　北市加強稽查、開罰

虎林雞肉攤商確診「Ct值32」　黃珊珊：他打過疫苗、5次PCR陰性

虎林雞肉攤商確診「Ct值32」　黃珊珊：他打過疫苗、5次PCR陰性

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

教練「出拳揍馬」遭撤銷奧運資格

戴藍牙耳機！他電話講一半雙耳炸爛亡

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

馬兒不配合！奪金熱門馬術0分爆哭

張善為「留煎熬1句話」消失8年！心疼近況曝光

盧碧再復活！甩尾豪大雨再炸2天

福原愛淚謝中國…江宏傑開口爆她「真實的假掰」！

日美當颱風！原盧碧登陸為何不發警報

恐怖巧合！原盧碧激似62年前八七水災

不斷更新／8日全台停班停課懶人包

賽前20分鐘抽馬　金牌摔成31名爆哭

更多

最夯影音

更多
怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面