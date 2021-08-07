第5輪打完莫德納只剩10萬劑！第6輪換高端101萬人願打「人數續增」

▲流行疫情指揮中心記者會（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

第五輪莫德納接種預計8/11~8/17展開施打，下週同步還有開放專責醫療院所第一線醫護工作人員接種AZ可混打莫德納疫苗，根據指揮中心統計，目前國內莫德納存量還有67.3萬劑，若完成第五輪與一線人員混打，估計國內剩餘莫德納疫苗僅10.8萬劑。另一方面，第六輪國產高端疫苗準備接棒，目前意願登記願打高端者已經超過101萬人，還在持續增加。

國內第四輪提供AZ疫苗給38歲以上民眾接種，已經在昨天接種完畢；而第五輪提供莫德納疫苗，適用對象包含65歲以上長者與55歲以上第九類優先對象，今天中午截止預約累計有43.9萬人完成，佔符合資格人數85％。

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指揮中心評估疫苗剩餘數量，加開第九類53~54歲對象進行預約，評估約5.7萬人，預約從今天下午4點開放到9日中午12時為止，而第五輪預約完成者都會在8/11~8/17陸續施打。

▲增加開放7月19日12時前意願登記莫德納疫苗，且為53-54歲之第九類對象，預約接種第一劑。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今日也宣布混打政策，針對新冠專責醫院第一線醫護工作人員，下週開放接種AZ滿10週以上者，第二劑接種莫德納疫苗，估計人數約3.3萬人。

指揮中心統計，在第四輪接種完成後，國內剩餘AZ疫苗約41萬劑；至於莫德納疫苗還有63.78萬劑，其中第五輪原先對象43.9萬，追加對象5.7萬人，提供混打3.3萬，預期這些對象完成接種後國內庫存剩下10.8萬劑。

指揮關陳時中昨日宣布第六輪疫苗會接種國產高端疫苗，預估8月下旬可以打得到；目前最新意願登記至今日下午5點為止，全國意願登記完成總人數為1208萬5,319人，其中登記高端疫苗總計101萬9,143人，而單選高端、非高端不打的民眾有17萬7,510人，佔比1.47%。

▲開放醫護人員第一劑AZ疫苗施打10周以上者，第二劑接種莫德納 。（圖／指揮中心提供）

【補充說明】

8/7 16:00 - 8/9 12:00預約接種 (截至8/7 17:00)

符合預約資格：56,493人。

預約人數：28,587人，佔符合預約資格人數50.60%。



8/5 14:00 意願登記 (截至8/7 17:00)

全國意願登記完成總人數：12,085,319人。(7/27 14:00 以後新增3,813,291人)

疫苗登記狀況：

AZ：941,333人，佔比7.79%

AZ、Moderna：6,221,542人，佔比51.48%

AZ、Moderna、高端：686,339人，佔比5.68%

AZ、高端：35,577人，佔比0.29%

Moderna：3,903,002人，佔比32.30%

Moderna、高端：119,717人，佔比0.99%

高端：177,510人，佔比1.47%

無(已打二劑新登記者)：299人，佔比0.00%（因人數太少，計算至小數點後四捨五入後所致）

意願登記高端疫苗總計：1,019,143人(7/27 14:00 以後新登記：622,254人）

打第1、2劑登記狀況：

意願登記打第1劑：6,712,980人

意願登記打第2劑：5,275,986人

其中已打2劑：96,353人