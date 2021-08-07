快訊／「AZ＋莫德納」下週開放混打！　3.3萬人符合資格

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示「混打可行」，將開放第一劑打AZ者混打mRNA疫苗，莫德納以及BNT都可行，會優先讓第一線醫護人員先接種。今（7）日記者會上，指揮中心近一步公布接種對象，將開放專責醫療院所第一線醫護人員接種，符合資格人數約3萬3000人，下週依未接種人數需求，撥配疫苗到各專責醫院。

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▲開放醫護人員混打AZ、莫德納。（圖／指揮中心提供）

疫苗混打效力如何，近日全台吵得沸沸揚揚，長庚大學新興病毒研究中心教授施信如上午在研討會就表示，國際研究顯示，無論是AZ混打BNT或者莫德納，抗體效價都會比兩劑都打AZ還要高，對於變異株也有保護力，但若與兩劑都打同一mRNA疫苗相比，則無太大差異。

施信如也提到國際間的混打研究，在英格蘭醫學期刊發表的最新研究中，顯示，AZ混打莫德納將比兩劑都打AZ，抗體濃度增高20倍，而兩劑都打AZ者，對於南非變異株最沒效，幾乎等同失去保護力，混打莫德納數值則不會降太多。不過，還是以兩劑都打莫德納效果最佳。

另外，AZ混打BNT的研究中則發現，抗體反應與兩劑都打BNT效果差不多，因此當mRNA疫苗不足時，的確可以用混打搭配增加保護力。但施信如提醒，混打可以解決部分問題，面對病毒持續變異，還是得思考次世代疫苗，而如果未來要打第三劑，她也會選擇接種該疫苗。