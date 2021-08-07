道路水瀑狂濤！高雄山區地裂路斷　3天1500毫米：莫拉克翻版

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁臉書發文，表示從深夜起，豪雨狂炸高雄，光是這三天，山區就有區域雨量累積就達到1500毫米。他自己到六龜新發里，劉里長告訴我：「八八風災後還沒有看過這麼大的雨量」。不過記者掌握當地居民的轉述，他們表示彷彿就像是「莫拉克颱風」的翻版，溪水不但暴漲淹過橋面，還有寶來橋整片山跑山等災情。

▲高雄山區慘況曝光！多納情人谷道路成水瀑。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄山區連三天豪雨不斷，來到7日更是無情肆虐山區，讓山區居民擔心就像是莫拉克颱風的翻版，陳其邁市長去視察的時候，轉述六龜新發里的劉里長說「八八風災後還沒有看過這麼大的雨量」。真的不誇張，像是多納要前往情人谷的路上，多納里長拍攝雨水就從道路傾瀉而下，感覺就是一個道路瞬間成了大瀑布。

▲高雄山區慘況曝光！那瑪夏民生大橋的溪水暴漲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄山區慘況曝光！溪水暴漲跟橋面一樣高 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外還有那瑪夏民生大橋的溪水暴漲，幾近要跟橋面一樣高，所以緊急封橋。同時桃源拉芙蘭明隧道口端，整個坍塌都是落石阻礙交通，還有寶來橋的整片山跑山，荖濃往甲仙68公里處道路塌陷，還有勝境橋附近到桃源一橋被落石整個阻斷，根本無法通行。

高雄市政府表示已經加強戒備，團隊分別前往山區、市區，實際掌握及排除狀況。受到連日降雨影響，高市強制撤離(含預防性撤離)總計達2160人，就怕小林村滅村的悲劇重演。

▲高雄山區慘況曝光！荖濃往甲仙68公里處道路塌陷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄山區慘況曝光！勝境橋附近至桃源一橋，無法通行 。（圖／記者吳奕靖翻攝）