彰化八卦山雨彈轟！炸裂道路+斜塌45度　牆倒招牌墜

▲彰化八卦山路段多處坍方。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣八卦山區連日來受到暴雨狂擊，花壇鄉三芬路日前受到打大雨狂擊已經塌陷，路面圍起封鎖線進行施工，未料今天靠近民俗村附近上午再度炸裂，路面呈現扭曲變形，花壇鄉公所緊急拉起封鎖線；另外在彰南路5段及安溪路2巷弄內路基掏空塌陷、德興路附近都已經積水，警方呼籲用路人改道通行。

▲路面坍塌彰化分局員警前往。（圖／記者唐詠絮翻攝）

受到盧碧颱風影響，彰化縣各地災情不斷，彰化市八卦山麓今(7)晨發生道路坍方路基被掏空，民宅也連帶傾倒，住戶嚇得連荒逃離；日前花壇鄉與芬園鄉三芬路500號靠近139線前的道路，疑因雨勢過大造成道路大規模坍塌，還有車輛經過差點掉落，這幾天緊急修復施工，沒想到昨日一場暴雨又塌了，整段路面扭曲變形，又再度圍起封鎖線。

彰化市警方po文指出，彰化市彰南路五段2巷18號前路基下陷、花壇鄉內溪2巷路面積水、彰化市安溪路591巷27號馬路坍方、芬園鄉德興路一段651號前道路積水、芬園鄉縣安路2號橋處路樹倒塌、花壇鄉三芬路靠近民俗村處路面坍塌，要民眾改道通行。

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