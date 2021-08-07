租整棟公寓養8000萬大麻　日照法24hrs催生「讓錢長大」

記者唐詠絮／彰化報導

疫情三級警戒期間，顏男夥同3名友人以為神不知鬼不覺，以近3萬元承租在溪州鄉1處公寓內栽種大麻，準備大撈一筆，沒想到這一切已被彰化檢警掌控到，顏男才調來小貨車要搬家便就被活逮，一舉查獲大麻活株275株，有高100多公分高的成株也有幼苗，初估烘乾製成後不法獲利可高達8000萬元，北斗警方訊後依毒品罪送辦。

▲▼犯嫌在租屋處種植大麻。（圖／彰化縣警局提供，以下同）

據了解，顏男平日無業，夥同2男1女以每月2萬5千元到3萬元的租金，住在溪州鄉1棟公寓內，為了不讓人發現種植大麻，將植株放在廁所外的陽台，有的就鎖在房內，窗戶全以黑色窗簾布或黑色垃圾袋封住遮蔽，用電燈照明及電風扇，照顧這些大麻。

檢警組成專案小組調查，24小時輪班跟監蒐證，日前發現犯嫌調來小貨車，疑似要轉移大麻工廠地點，在緊急與指揮檢察官討論下，決定立即聲請搜索票同步執行三處搜索。

當警方破門而入時，顏男大吃一驚，但一切都為時已晚，整棟樓層全都擺了監控攝影機，現場還不時有嗤鼻的臭味傳出，所有的空房間全部堆置種植大麻用的物品，有培養土、肥料、照明設備、灑水器、研磨器、烤箱、微波爐、磅秤等大麻烘乾製造工具，非常齊全。

顏男被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送，警察局鑑識科到現場採證，並將微物跡證送刑事局比對，找出其他3名共犯指紋，向法院聲請羈押獲准，檢警正進一步循線追查上源，上午縣長王惠美前往頒發破案獎金獎勵。

▲彰化縣長王惠美前往警局頒發破案獎金。（圖／彰化縣警局提供）

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