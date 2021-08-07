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豪大雨強襲台中　公所發放2萬沙包！移動式抽水機251台備戰

▲▼盧秀燕視察烏日五張犁抽水站。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕視察烏日五張犁抽水站。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

熱帶低氣壓帶來豪大雨，台中各處陸續出現零星災情，已成立三級應變中心因應。市長盧秀燕7日前往烏日五張犁抽水站關心，她表示，市府團隊已嚴陣以待，呼籲民眾加強防範，不能掉以輕心。

台灣受原盧碧颱風轉為熱帶低壓外圍環流影響，西半部昨日開始就雨勢不斷，和平區在昨晚也已宣布今日停班停課。市長盧秀燕今天一早在水利局長范世億陪同下，到烏日五張犁抽水站關心水情，也至大里溪了解河水上漲情況。

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▲▼盧秀燕視察烏日五張犁抽水站。（圖／台中市政府提供）

▲五張犁抽水站持續抽水。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕視察烏日五張犁抽水站。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕表示，大里溪沿岸共有5座大型抽水站及1座簡易抽水站，肩負大里溪高漲時堤防內區域的排水重任，水位一到立即抽水，並清楚標示讓市民朋友掌握。除6座固定抽水站，市府也已整備移動式抽水機251台、沙包2萬包、防汛鼎塊681塊等防汛物資，市民如有需要隨時可向各區公所聯絡領取，有急救需求也可通報1999，市府將立即協助。

針對外界關心烏日成功東路淹水狀況說明，她表示，因應今明兩日大雨，水利局調動移動式抽水機、 沙包、防汛隔板緊急因應，目前沒有淹水情形，為長久解決問題，水利局已進行防汛工程設計，待天氣較穩定時就會開始施作。

▲▼盧秀燕視察烏日五張犁抽水站。（圖／台中市政府提供）

水利局長范世億則說，大里溪沿岸5座大型抽水站及1座簡易抽水站總抽水量達31.9cms，相當於5分鐘內可抽排4座國際標準游泳池的水量，有助於提升大里溪沿岸區域排水能力，水利局隨時注意氣候變化，面對此次熱帶性低氣壓及西南氣流已做好準備，守護市民安全。

水利局表示，移動式抽水機251台、沙包2萬包，防汛鼎塊681塊，分別放置在中科廣福路、中彰快速道路下及三河局烏溪倉庫，以便就近調度；另外，各公所已於昨日開始發放沙包，民眾可就近至各區公所領取。

今日視察抽水站，包括台中市議員吳瓊華，以及市議員林孟令服務處代表也到場關心。

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