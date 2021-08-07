虎尾西安抽水站應急工程完成90.89%　雲林連日豪雨加速排水成效佳

▲ 虎尾鎮西安放水路西安抽水站。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
記者蔡佩旻／雲林報導
雲林縣連日豪雨造成多鄉鎮淹水受災，雲林縣長張麗善今(7)日一早率水利處長會同虎尾鎮長丁學忠、縣議員陳俊龍、 黃凱、西安里長前往「虎尾鎮西安放水路西安抽水站應急工程」工地與與監造與施工單位一同現勘工程進度。工程進度已達90.89%，面對連日豪雨分流箱涵已有加速排水成效，預計九月可完工。
水利處長許宏博說明，工程內容為新建分流箱涵長119.5公尺、自動水門1座、手動水門 1座、新設CCTV、既有提防修復、既有圍牆復原長71公尺。 截至8月5日工程預定進度為90.72%，實際進度為90.89%，在連日強降雨襲擊下，分流箱涵已有相當成效，可使西安放水路加速排水，降低沿線低地淹水機會，目前僅剩圍牆粉刷及抿石子部分與CCTV裝設部分，預計九月可完工。
▲ 雲林縣長張麗善今日率水利處長會同虎尾鎮長丁學忠前往「虎尾鎮西安放水路西安抽水站應急工程」工地與與監造與施工單位一同現勘工程進度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
雲林縣長張麗善指出，上任後已完成42座移動式抽水機平台，今視察後依據虎尾鎮長丁學忠建議，未來將規劃設置移動式抽水機平台，透過此波豪大雨也會視地方需求，評估於各鄉偵裝設移動式抽水機平台，平台能將抽水機具管線裝設於地下，不會橫跨馬路，造成民眾不便，並於大雨來時提前啟動，保障民眾安全，亦減少淹水問題。
縣長張麗善表示，應近期熱帶性低壓及西南氣流造成強降雨，籲請鄉親嚴加防範並注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水並自行備妥砂包，勿至沿海觀浪及山區活動，以免發生危險，而縣府團隊將持續為地方建設爭取經費，做好水利建設，以提升地方防洪機能與鄉親生活環境品質。
▲ 虎尾鎮西安放水路西安抽水站應急工程進度已達90.89%，面對連日豪雨分流箱涵已有加速排水成效，預計九月可完工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
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