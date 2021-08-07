梅毒男「7千元買妻」連生9胎　半歲幼子也染病「家中飛滿蒼蠅」

記者蔡紹堅／綜合報導

山東省臨沂市患有梅毒的49歲馮姓男子15年前花了1700元人民幣「買了」一名患有腦性麻痺的女性當妻子，兩人陸續生下9名孩子，但由於男子的梅毒一直未有治癒，導致妻子及6個月大的小兒子也感染梅毒。事件曝光後，許多大陸網友都感到相當憤怒，也對孩子們的未來感到擔憂。

根據《中國新聞周刊》報導，馮男15年前支付1700元（約7300元新台幣）娶了患有腦性麻痺、癲癇的妻子，兩人陸續生下9名子女，大女兒今年已經15歲，最小的兒子才6個月。

▼馮家的孩子衣不蔽體，經常餓肚子。（圖／翻攝中國新聞周刊）



由於馮男患有梅毒，又一直沒有治癒，妻子及小兒子也都感染了梅毒，而且一家11口的生活環境非常惡劣，孩子衣不蔽體，經常吃不飽飯，隨處可以見到蒼蠅在飛來飛去。

事件曝光後，大陸網友都相當憤怒，指控馮男「買妻」的行為已涉及性侵，也質疑當地政府一直未有介入，還讓兩人生了9個孩子，導致小兒子也感染了梅毒，並對孩子們的未來感到擔憂。

對於家中的情況，馮男表示，平常會帶著孩子四處擺攤表演賺點外快，也會讓妻子到市場去乞討。

馮男還說，妻子的腦性麻痺及癲癇非常嚴重，連大小便都無法自理，平常都是靠他照顧，「她跟了我15年，今年也36歲了，醫生說她這種病活不到50歲，我們還能在一起多久？」

▼馮男的妻子生活無法自理，有時會在地上爬。（圖／翻攝中國新聞周刊）



附近鄰居也說，如果沒問之前發生的事情，這一家子看起來其實很幸福，「真的把他（馮男）抓去關了，以後孩子怎麼辦。這些孩子誰餵？」

對於性侵的指控，當地民政部門表示，由於腦性麻痺的妻子無法表達個人意願，一直沒有允許雙方登記結婚，並且也曾多次勸說馮男結育。

工作人員也指出，得知情況後，已經安排專員協助打掃衛生、治療，適齡的兩個孩子已經入學讀書。另外，也有熱心民眾捐贈了食物、衣服，目前情況已改善許多。

工作人員還說，當初馮男的1700元是以「彩禮」的形式送出，是否屬於性侵「難以界定」。

律師則說，依照現行法律，馮男的行為是否構成性侵沒有明確規定，其中涉及的1700元到底屬於彩禮還是買賣，如何界定也是問題的關鍵。

▼家中環境髒亂，到處都是蒼蠅。（圖／翻攝中國新聞周刊）

