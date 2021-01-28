35歲妻走不出喪夫之痛！胸悶求醫被診斷「梅毒」　氣到發抖：渣男

▲深愛的丈夫去世，她之後常常胸悶。（示意圖／123RF）

記者鄭思楠／綜合報導

傷心過度是否會導致胸口難受喘不上氣？杭州一名人妻常常胸悶，經多項檢查都排除了器質性病變的可能。沒想到，妹妹的一句話讓醫生有了檢查方向，「我姊夫長得像玄彬，當初有很多女孩喜歡他，姊夫一走對我姊打擊太大了。」之後，檢驗報告出來，患者因是被丈夫傳染了梅毒。

據《錢江晚報》報導，「不可能！不可能！我怎麼會得這種病？怎麼會得這種病？」35歲王姓人妻呆坐在神經內科病區的一張病床上，掩面而泣，手裡已經被攢成一團的就醫證明裡有一個對她來說真的很難接受的事實。

王女的丈夫半年前因車禍去世，此後她就一直沉浸在悲傷的情緒裡，終日鬱鬱寡歡。兩個月前的一天她突然感到前胸部麻木，「胸口那邊就像壓了重物，摸上去是麻麻的感覺。」

此後，王女到了當地醫院就診，經過醫生多項排查，排除了器質性病變的可能。「我推測可能是太思念丈夫引起的焦慮抑鬱情緒所引起的，可是那種感覺實在太難受了，我才打算到杭州的大醫院來看看，」於是她來到杭州市中醫院神經內科就診。

「傷心過度是否會導致胸口難受喘不上氣？」這是王女一進入診間問的第一句話。而陪在一旁妹妹隨後表示，「我姊夫很帥，像玄彬，也很討女人喜歡，當初有很多姑娘喜歡他，他挑了我的姊姊，所以我姊姊對姊夫是死心塌地，姊夫一走對她打擊太大了。」

聽到這樣的話，專家給出建議，「患者丈夫很帥但也很風流，要嘛做一下梅毒篩查？」萬萬沒想到，正是這項檢查竟然證實了推測，檢查結果顯示患者確實患病。美好的幻像被戳破，王女立馬從悲傷轉為對亡夫的憤怒，怒罵渣男，不過好在目前她正在積極治療當中。

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