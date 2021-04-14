「幫老子拍幾張新照」　高中生逼蘿莉妹拍裸照還要獻身

▲女高中生長期被男高中生強迫自拍裸照還要上床，直到上了大學才忍不住報警抓人。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓男子在4年前，假借要幫女網友小英(化名)下架遭散布上網的裸照，條件是小英另外自拍裸照給他，還暗示小英發生性行為，就不再打擾，結果林男嚐到甜頭仍不罷手，去年又要小英「幫老子拍幾張新照」，小英受不了報警，台北地檢署日前依違反《兒少性剝削條例》、強制未遂等罪起訴林男。

據了解，林男2017年透過IG認識小英時，2人都還只是高中生，當時林男發現小英的裸照被人放到網路上流傳，就以可以幫忙處理下架為由，要求小英另外給他幾張照片收藏，從此開始，只要林男提出要求，小英就會在家中、學校自拍裸照傳給林男。

到了2018年2月間，小英不想再提供裸照了，林男趁機表示「哈哈那不然妳要約出來讓我滿足？」2人因此約到民宿發生性關係，但是林男絲毫不放手，2020年4月間，2人都已成年，林男仍恐嚇小英「小妹啊上次搞我很神氣嘛」、「該幫老子拍個幾張新照了吧」，把先前的照片傳給小英閨蜜，另外在IG上以「灣灣優質蘿莉學生妹」為題公開照片。

這次小英不再答應拍照，而是報警提告，檢察官調查後，依《兒少性剝削條例》引誘少女製造猥褻照片、強制未遂等罪起訴林男，至於林男誘小英發生性行為部分，因無證據顯示林男當年有脅迫、恐嚇小英就範，因此處分不起訴。

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