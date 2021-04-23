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社會 社會焦點 保障人權

情侶斷愛贍養費300萬月付5萬　她想一次拿被這通電話錄音打敗

▲▼電話。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲羅姓女子原本可按月拿到前女友5萬元分手費，卻被發現違反分手協議而拿不到錢。（示意圖／Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

羅姓女子和吳姓前女友分手簽下協議書，約定互不騷擾、不向他人評論彼此，吳女會按月給羅女5萬元，沒多久，吳女以羅女違反協議為由拒絕再付錢，雙方打民事官司，結果吳女提出1段錄音，證明羅女曾在電話中說吳女壞話，羅女因此敗訴、拿不到剩下的295萬元後，怒告錄音的人涉嫌妨害秘密，但台北地檢署23日處分不起訴。

羅女和吳女交往同居已15年，2018年間，2人因故協議分手，由吳女按月給羅女5萬元，總計300萬元，且在簽訂協議的同時，吳女簽發295萬元本票給羅女，協議中同時約定，羅女不得干涉吳女以及吳的黃姓女友人生活；不得騷擾；不能對外評論彼此人格特質、生活習慣、喜好、表現、性別傾向。

▲23歲的琳曼恩不停收到騷擾訊息和電話。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲羅女和吳女協議分手後互不騷擾、評論。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

後來吳女發現羅女在打探她的近況、行蹤，發出存證信函表明停止付錢，羅女向法院聲請295萬元本票裁定，吳女趕緊打官司，確認雙方根本沒有債務關係，並拿出電話錄音，證明羅女的確向友人打探吳女行蹤，還罵「這女的很差勁」，明顯違反了協議，所以不用再付錢。

羅女抗辯認為，這通電話錄音是羅女的黃姓女友人竊錄的，不能當證據，但法官認為，錄音內容關係著羅女到底有沒有違反協議，對訴訟影響很大，依比例原則採用錄音，判羅女敗訴，羅女失去295萬的債權後，另外向台北地檢署控告黃女涉嫌妨害秘密。

檢察官調查發現，這段電話是吳女和黃女到大陸遊玩時，陸籍的共同友人為了排解吳羅糾紛，隔海用wechat打給羅女詢問事發經過，並且打開擴音，讓吳、黃能同時聽到，因為吳女預期對話內容會與訴訟有關，所以請黃女同步錄音，檢察官認為，黃女並非透過儀器設備監聽竊錄，且目的是取得對吳女有利的訴訟證據，符合比例原則，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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