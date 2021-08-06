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桃園確診+0！鄭文燦：疫情正進入收斂與清零階段、仍需小心

▲桃園市長鄭文燦表示，桃園今天確診＋0，疫情正進入收斂與清零階段，仍須謹慎小心面對。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦表示，桃園今天確診＋0，疫情正進入收斂與清零階段，仍須謹慎小心面對。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市疫情6日確診+0，市長鄭文燦表示，目前疫情正在最後收斂與清零階段，我們還是非常小心謹慎處理每件事情。防疫要嚴謹、防疫要周嚴，這是基本態度，目前居家隔離還有149人，也代表說要等居隔結束，居隔人數下降，也代表清零階段人數還會下降。

▲桃園市今天確診＋0。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市今天確診＋0。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，中央疫情指揮中心已指示未來有2個工作的重點，包括國境防疫，另一個則是疫苗接種，未來不斷地提高疫苗接種覆蓋率，能夠達成群體的免疫力。以國外經驗來看，都要到七成以上，要看病毒傳播力有多高，傳播率越高，疫苗覆蓋率要越高，才能達成群體免疫。

▲桃園市目前居家隔離人數還有149人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市目前居家隔離人數還有149人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，針對DELTA病毒在亞洲地區大流行，亞洲成為重災區，台灣在這波疫情，入境管制也加嚴了，有8個國家入境要住檢疫所，其他國家入境要住防疫旅館，目前防疫旅館使用率已不斷攀升。目前桃園有26家防疫旅館，可提供超過3000間房間，使用率達到65%，除了外籍移工與機組員以外，入住人數中有4成是桃園市市民，有6成是外縣市或外國人，但基於站在國門第一線責任，要把所有入境民眾入住防疫旅館，市府應給予必要之關懷與照顧。

此外，針對部分民眾因有出國讀書需求，需要接種第二劑的，市府也安排部立桃園醫院、桃園區衛生所與中壢天晟醫院等，為有出國需求者提供接種服務。

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