慈航普庥后澤台灣　熱氣球開幕前祈福活動

▲熱氣球開幕前祈福活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近來國內疫情趨緩，各個場所及活動的規範逐漸解封，台東縣政府以遵守防疫措施為前題下，舉辦台東人限定的熱氣球活動。台東天后宮為傳揚媽祖慈悲護生之使命，特別在2021年熱氣球嘉年華開幕前，於6日舉行「慈航普庥，后澤臺灣」淨煞祈福活動，希望藉由女神媽祖的庇佑與加持，給予鄉親正能量一掃疫情陰霾，同時也期許熱氣球活動順利舉辦。

祈福活動於6日下午4點在天后宮廟埕廣場舉辦，並邀請台南大道長吳明府來宮進行除煞祈福式，表演口咬犁頭取淨水除煞科儀。

台東縣長饒慶鈴表示，熱氣球邁入第11年，近來台灣疫情在全國人民的努力下逐漸平緩，各種類場所及活動限制也逐步放寬，如餐飲業可以內用、宗教場所適度開放、也開放了國內旅遊團體，因此在多方謹慎考量並正面思考下，縣府採取遵守各項防疫措施，舉辦今年獨特的臺東人限定熱氣球活動。過去，熱氣球讓世界看見台東，今年讓臺東的熱氣球帶給世界正能量，大家共同度過難關。

▲熱氣球開幕前祈福活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴也感謝天后宮邀請我們共同為熱氣球及臺灣祈福，天后宮一直是台東縣的信仰中心，明年將邁入130年，感謝董事長及各位董監事們也奉媽祖旨意持續且積極的投入各項公益社會福利事業，幫助了許多鄉親們，也要謝謝在現場虔誠媽祖信徒的天際航空的林董事長，當她知道要在天后宮辦熱汽球祈福活動後，主動贊助安排小熱氣球升空儀式，不過，天公不作美，希望能讓媽祖還有周邊居民都感受到幸福，這些年，林董事長一直是我們熱氣球活動最用心最暖的依靠。期盼熱氣球活動也能如同媽祖一樣，帶給人們滿滿的希望，讓疫情早日過去，讓美好的事情持續發生。



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