台北超搖！PTT狂問「為何沒國家警報」　鄉民嘆：有半年沒收過了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

稍早在下午4點11分，台灣東部海域發生規模5.5地震，台北、新北等地民眾紛紛被這麼一晃給嚇到，直呼很有感。不少鄉民也在PTT發問，為何近來幾次地震，手機都沒有警報，引發熱論。

中央氣象局發布地震報告，今（6）下午16:11台灣東部海域發生規模5.5地震，地震深度7.5公里，各地最大震度為新北3級、宜蘭3級、花蓮3級、台北2級、桃園2級、新竹2級、南投2級、苗栗2級、台中1級、彰化1級、嘉義1級、雲林1級。

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被突如其來的一晃，許多人都嚇了一跳，但一旁的手機卻無聲無息，就有網友在PTT直呼，「之前地震手機都超級吵！為什麼最近手機都沒有警報？有人知道為什麼嗎？」也有另一名網友感嘆，「這個禮拜就來了兩次比較有感覺的地震，結果阿肥兩次都沒收到警報，484被國家放棄的人啊？」

對此，鄉民紛紛回應，「台灣價值不夠」、「宜蘭有響」、「因為不夠大」、「之前半夜那次把扣打全部用掉了」、「距離上次是半夜1點半，連傳13次簡訊，後來就沒收到，想想應該也有半年了」、「原來是扣打用完了」、「自從去年開始，好像就沒收過任何警報了，剛剛很大很晃我也沒收到」。