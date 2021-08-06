普吉島發現「半身赤裸」女屍…詭蓋黑布露慘白腿！證實是瑞士遊客

▲普吉島一處瀑布發現瑞士遊客屍體。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

泰國普吉島在7月1日重啟觀光，豈料卻發生觀光客遭性侵殺害事件。當地警方5日下午發現一名瑞士籍女子下半身赤裸倒臥在瀑布旁，遺體還被蓋上黑色床單，死亡時間超過3天，目前遺體已送往解剖鑑定，警方也正全力追查中。

根據《路透社》報導，普吉島警方5日下午接獲報案，發現有一名女性遺體倒臥在威奇特鎮（Wichit）距Ton Ao Yon瀑布入口1公里處。警方趕抵現場後發現，死者臉部朝下、下半身赤裸，且全身蓋著黑布，僅露出一半的腳在外面，屍體已出現腐爛狀況，推測死亡時間超過3天。

警方接著在附近發現牛仔短褲、內褲和黑色運動鞋，手機也被扔在一旁，護照和名片也散落在附近，確認死者身分為57歲的瑞士籍女子妮可（Nicole sauvin-weisskopf）。移民局表示，她是在7月13日獨自從新加坡飛抵普吉島。

據悉，妮可上個月13日至27日期間入住喜塔尼酒店（Dust Thani Laguna），之後轉往泊錨度假村（The Mooring Resort），有目擊者指出，在3日下午看到她離開渡假村。外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）指出，受害者可能是遭到性侵殺害後棄屍，目前遺體已送往解剖鑑定，警方也正全力追查中。

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