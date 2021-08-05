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美宣布聯合多國在印太軍演後　中國將在南海軍演

▲▼ 美軍印度太平洋司令部2日宣布，美國陸海空軍及陸戰隊正聯合英國、澳洲和日本部隊，即日起至27日在印太地區舉行大規模軍演。（圖／翻攝自Instagram／@indopacom）

▲美軍印度太平洋司令部2日宣布，美國陸海空軍及陸戰隊正聯合英國、澳洲和日本部隊，即日起至27日在印太地區舉行大規模軍演。（圖／翻攝自Instagram／@indopacom）

中央社台北4日電

美軍宣布聯合英澳日在印太地區舉行大規模軍事演習後，中國海事局今天發出航行警告，通報6日至10日將在南海舉行軍事訓練。有專家指這是南海軍演禁航範圍最大的一次。

美軍印度太平洋司令部2日宣布，美國陸海空軍及陸戰隊正聯合英國、澳洲和日本部隊，即日起到27日在印太地區舉行一場名為「2021年全球大規模演習」（LSGE21）。

中國海事局官網4日發布航行警告，8月6日0時至8 月10日晚上12時，在南海8點連線範圍內進行軍事訓練 ，禁止駛入。

越南軍事記者Duan Dang今天推文稱，中國這次軍演的禁區達10萬多平方公里，是他在南海見過的最大軍演禁區。他並提到，去年此時，中國在一次大型軍演向南海發射了多枚彈道飛彈。

▲中國在南海軍演用導彈雨宣誓。（圖／翻攝自央廣軍事）

▲解放軍也將在南海軍演。（圖／翻攝自央廣軍事）

此外，廣東海事局昨天（3日）先發布航行警告稱，8月4日至13日在雷州半島西部南海海域，以21-14.13N、109-32.80E為圓心，半徑6公里水域範圍內進行軍事訓練，禁止船舶進入。

共軍與中國官媒迄今未對上述南海軍演發表進一步說明。

中國國防部新聞發言人吳謙7月29日在例行記者會表示，中方尊重各國艦船依據國際法在南海享有的航行自由，但堅決反對有的國家出於挑釁的目的，不遠萬里派軍艦過來刷「存在感」。

他揚言，「中國軍隊將採取一切必要手段，予以堅決有效應對」。

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