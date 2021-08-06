快訊／快躲好！盧碧催生「颮線」夜襲南台　4大警報齊發：防強風雨

▲盧碧維持輕颱下限，登陸後減速轉彎。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

９號颱風「盧碧」（Lupit）登陸廣東後稍微減弱，中央氣象局觀測，盧碧再度減速轉彎，仍維持輕颱下限，6日凌晨1時27分緊急針對雲林以南地區發布「即時天氣訊息」，颱風外圍環流加上對流雲系發展旺盛，台灣海峽有現狀對流雲系，也就是「颮線」出沒，即將移入陸地，慎防強陣風、雷擊及瞬間大雨。

氣象局目前已經發布4警報，針對嘉義以南6縣市發布「豪雨特報」，受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，尤其高屏有局部豪雨，嘉義、台南、台東有局部大雨。另外有即時天氣、長浪訊息以及陸上強風特報，6日受颱風及其外圍環流影響，天氣相當不穩定，全台都有陣雨或雷雨，沿海也易有9至10級強陣風。

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▼颱風外圍環流加上西南風影響，台海出現「颮線」。（圖／中央氣象局）



天氣風險公司也同步發文提醒，台灣海峽有「颮線」出沒，雲林到高雄沿海、市區民眾注意，稍後可能會有一陣驟雨，伴隨雷擊、強風，窗戶記得關緊！



盧碧颱風強度因登陸受破壞，強度有減弱為熱帶低壓的趨勢，將視福建地形破壞程度而定，尤其盧碧路徑還有一些不確定性，未來出海是否轉向接近台灣近海，氣象局將密切觀察動向，依據觀測，5日晚間颱風中心位在台北西南西方480公里處，以時速6轉4公里速度，減速向北北東轉東北移動，近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，7級暴風半徑維持60公里。

【即時天氣訊息1:37】第9號颱風外圍環流影響及對流雲系發展旺盛，台灣海峽有線狀對流雲系即將移入陸地，雲林以南地區請注意強陣風、雷擊及瞬間大雨。

【豪雨特報8/5 21:45】

大雨地區－嘉義市、嘉義縣、台南市、台東縣。

豪雨地區－高雄市、屏東縣。

【長浪訊息】北部、東半部、西南部沿海及金馬澎沿海有長浪發生機率，屏東鵝鑾鼻、高雄彌陀持續觀測到4米左右的浪高。

【陸上強風特報8/5 21:35】金馬澎、南部、東南部及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，中部沿海地區有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

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