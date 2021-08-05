台中飯店88節大餐出爐　海陸龍蝦+黑鑽燉烏雞+港點外帶全入列

▲盤點！台中飯店父親節大餐，台中福華大飯店推港點外帶組合餐999元起。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

8月8日父親節就是父親節，飯店業者終於撐到降級開放內用，紛紛推出父親節大餐優惠，也有飯店考量疫情推外帶餐點，包括台中福華大飯店、麗寶福容大飯店、日曜天地Outlet的丰盛町餐廳以及星享道酒店、日月千禧酒店等都推出美食搶攻消費者荷包。

台中福華大飯店表示，疫情期間港點外帶組合餐999元起，熱銷上百組，1888元組合餐外帶自取，平均每道菜不到200元，還能將金牌啤酒帶回家，優惠方案祭出後業績成長三成。

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▲盤點！台中飯店父親節大餐，麗寶福容大飯店8月8日前推出父親節餐飲優惠活動。（圖／業者提供）



麗寶福容大飯店8月8日前推出父親節餐飲優惠活動，福粵樓、順園日式料理提供外帶合菜2700元起、內用提供套餐；田園西餐廳晚餐則有四人同行爸爸免費活動，主菜雙拼除了有碳烤肋眼牛排、德國豬腳、檸香海鱸魚及香煎嫩雞腿4選1之外，再搭配上松露野菇焗龍蝦等九道餐點。

▲位於日曜天地Outlet的丰盛町餐廳推出新品「丰味黑鑽燉烏雞」湯頭迷人。（圖／業者提供）

位於日曜天地Outlet的丰盛町餐廳特別推出公園景觀包廂預約制用餐服務，即日起至8月底，凡週六、週日預訂888元的新品「丰味黑鑽燉烏雞」，四人以上內用，即可升等至價值6600元的園景客房包廂用餐。

▲盤點！台中飯店父親節大餐，日月千禧24樓極炙牛排館推出父愛饗宴。（圖／業者提供）



日月千禧24樓極炙牛排館8月6日晚餐及8月7、8日午、晚餐時段則有父愛饗宴，前菜包括北海道干貝、紐西蘭國王鮭魚等，主菜的部分則提供紐西蘭帶骨小羔羊里肌；美國菁英級菲力羅西尼(6oz)；AA9+澳洲純血種全和黑毛和牛肋眼 (6oz)；加拿大波士頓活龍蝦(1000g)四選一。

▲盤點！台中飯店父親節大餐，星享道酒店則一口氣推出四種方案。（圖／業者提供）



星享道酒店則一口氣推出四種方案，第一案定價3300元的生龍活虎石狩鍋加贈火焰元蹄豬腳，海鮮如龍蝦、加拿大干貝、金目鱸、草蝦、鮑魚等等，外加味噌長壽湯湯底，老爸自取還享88折優惠。熱食的部分推出3種餐價，如1680的四人組合餐五道菜色，每種都有4到6樣菜色供選擇。2888元的四人套餐有鹽酥鴨翅、紅咖哩龍蝦佐法國麵包、蓬萊蔥花蒜味豬腳等等，五菜一湯份量十足。5288元的六人份菜色歡慶八八節搭贈下酒的麻辣小龍蝦，菜色升等為六菜一湯。