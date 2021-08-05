大自然油畫協會展　池上客家文化園區登場

▲大自然油畫協會展在台東池上客家文化園區登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣大自然油畫協會繼今年3月在中華會館展覽之後，即將於6日起在池上客家文化園區展出今年第2波的「縱谷深情」會員聯展。這次展覽內容更豐富多元化，除了油畫、水彩、水墨、書法、絹扇、剪紙外，也新增了釉彩陶瓷畫，學員藝術涵養發揮極致，展出作品超過百件，盛況空前。

恰逢疫情警戒標準降至二級，大自然油畫協會歡迎前往池上的旅遊朋友前來欣賞。展覽時間暫定到9月10日止(周一休館)，若疫情趨緩之後，或將順延展覽日期。參觀群眾仍須遵守當下防疫規定，戴口罩量體溫。

大自然油畫協會理事長賴世榮表示，現在疫情暫時解封為二級，大家利用暑假期間出外走走，畫展在這縱谷甚至全國享有盛名的池上展出，而且縣府歷年來的暑假熱氣球活動，也即將展開，歡迎一併來場藝術之旅，池上客家文化園區緊鄰熱氣球活動場地。

▲大自然油畫協會展在台東池上客家文化園區登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

賴世榮說這次協會成員的作品能夠移師前往縱谷線北端的池上鄉之縣府客家文化園區展覽，園區內四臨稻浪花海，風景極為雅致，非常感謝縣府民政處提供這麼優良好的展覽場所，讓藝術下鄉活動更加落實。

賴世榮強調，過去幾年大自然油畫協會也在縣府文化處指導下多次藝術下鄉，甚至前往綠島等偏鄉展出，感謝縣府重視藝文活動。

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