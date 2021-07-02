1個月奪30命！柬埔寨劣酒慘案連爆　男喝下肚「張嘴說不出話」亡

▲當地農村經常會在婚禮節慶或是葬禮等場合飲用私釀酒。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

柬埔寨郊區多個村莊近期接連爆發飲用私釀酒過世的事件，光是過去這一個月就發生3起類似中毒事件，至少奪走30條人命。然而當地假酒問題存在已久，許多人在參加葬禮的時候喝下這些酒中毒住院，更有人在飲用劣酒後的第3天就過世。

BBC報導，當地農村經常會在婚禮節慶或是葬禮等場合飲用私釀酒，因其價格便宜，且村落皆擁有自己的蒸餾製酒房，但安全性通常未受法規監管。在過去不到1個月的這段期間，就爆發3起飲用劣酒中毒事件，造成至少30人死亡。

在柬埔寨南部沿岸城市貢布（Kampot）當地村落，50歲男子凡納克（Prom Vannak）習慣每天小酌幾杯，當他的親戚牧斯（Muth）5月份過世時，他也習慣性拿起酒杯，在葬禮上與其他親戚友人共飲追憶往事。

幾杯黃湯下肚的凡納克當晚決定早早就寢，但第2天醒來還是不舒服，他的妻子還以為只是嚴重宿醉。豈料接下來凡納克出現顫抖、嚴重嘔吐等症狀，只不過他仍不願就醫，以為多休息就會緩解。就在飲酒的第3天早上，凡納克就過世。外傳當時的凡納克張著嘴巴，似乎想和母親及孩子說些什麼，眼淚不停往下掉，但卻說不出話，就這樣斷了氣。

報導指出，在凡納克參加的這場葬禮當中，共有8人死亡、50多人住院；且村里還有另外2人在喝了同一批酒水後過世。據悉，喝下劣質私釀酒的人，有人出現頭暈、嘔吐等症狀，身體感到虛弱。

自近期發生多起劣酒中毒致死案件之後，柬埔寨當局試圖解決問題，逮捕至少15名釀酒商及銷售商，衛生機構也呼籲避免飲用受汙染的酒。專家則表示，對私酒所造成的危害進行教育遠比追捕不肖業者重要，畢竟類似問題已存在100年至150年，且未來仍會繼續發生。

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