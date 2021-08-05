星宇航空「太空艦橋」登陸天龍國！　宇宙感形象門市即起試營運

▲星宇航空全新形象門市即日起展開試營運。（圖／星宇航空提供）



記者許維寧／台北報導

星宇航空原內湖票務中心今（8/5）起正式搬遷，以宇宙感太空風格的全新門市登陸台北市中山區，即日起舉行試營運，門市結合票務中心和星宇小舖，民眾可以把握時間造訪。

星宇航空打破端正規矩的票務中心印象，推出嶄新形象門市，結合票務中心和星宇小舖，並於即日起舉行試營運。全新形象門市以宇宙感和太空為主題，邀請「本事空間製作所」操刀，以「創造與未來的時差」為主軸，表述現在對未來的想像，並結合科幻、宇宙、探索、星體等元素，傳達星宇航空「飛行不止於大氣層」的品牌精神。

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▲星宇航空票務中心跳脫傳統配置，以環型設計為模擬太空艦橋。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，形象門市以黑色為主調，呈現宇宙的靜謐感，入口處STARLUX LOGO象徵太空艙門，客人在進入前即可感受到強烈的宇宙意象；票務櫃檯跳脫傳統方正配置，以環形設計配置於中央，如同太空船負責指揮調度的艦橋，搭配上方的環狀燈，使整個空間純粹化、中心化；地板上繪製環繞軸線的星體軌跡，定位出星宇小舖商品陳列區、候位區，以及彷如太空艙窗景的形象影⾳牆。

星宇航空也說明，星宇小舖商品區以不同顏色及紋理石材打造，彷彿取材自各個星球，牆面鑲嵌LED燈條，結合呈現出濃厚的星際未來感。

星宇小舖陳列各項商品，也於期間限定展示2021雙色「星宇箱STARBOX PROJECT RE.」民眾可即刻「登艙」，入手喜歡的商品。

星宇航空形象門市資訊：

地址：台北市中山區南京東路三段168號

營業時間：週一至週五09:00 - 18:00 （週六、日及國定假日不營業）

▲星宇航空全新形象門市。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空形象門市也結合星宇小舖，讓民眾可自由選購商品 。（圖／星宇航空提供）