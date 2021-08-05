疫苗突破性感染者「病毒量偏高」？　莊人祥曝病毒株：沒有特別高

記者嚴云岑／台北報導

昨日指揮中心公布，有6人接種兩劑AZ疫苗14天後仍確診，疫苗突破性約0.002％。國際研究顯示，突破性感染者身上病毒量與沒打疫苗者差不多，被問及國內6例我突破性感染案例情況是否與國際研究相同，傳染力是否增加？指揮中心發言人莊人祥回應了。

莊人祥表示，6例具「疫苗突破性」個案，其中有2例因為Ct值不夠，無法做後續定序，另一例還在蒐集檢體，目前驗出來都是英國變異株，且病毒量沒有特別高。

中央流行指揮中心指揮官陳時中表示，近期每日接種人次都在10萬人上下，昨日共有9萬7342人接種疫苗，整體疫苗涵蓋率達到34.78%，劑次人口比來到36.65%。

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依據指揮中心7月公布的國內新冠疫苗安全監測報告，統計發現，自3月22日以來至7月21日之間，共有13萬2467人完成兩劑AZ疫苗接種，其中有9人仍然確診，而這9人當中，有5人已經接種兩劑滿14天。

進一步細看資料，9名染疫當中有6人是18~49歲較年輕年齡層，另有1人50~64歲，2人是65歲以上；而接種滿14天的染疫5人都是無併發症之輕症，14天內尚未獲得完整保護的個案中，有1名65歲以上長者出現肺炎，其餘也是輕症。

指揮官陳時中日前表示，現在打完疫苗，最好有保護力95%，換句話說還是有5%的人仍然會確診，「打完疫苗會確診並不是很稀奇」，還是有可能性，所以打完疫苗還是要做好自我保護，疫苗是一種保護，戴口罩、勤洗手也是保護力。