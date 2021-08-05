全世界「只有2個人」能說失誤！她挺小戴回擊酸民：外行人看熱鬧

▲中華隊奧運女子羽球銀牌戴資穎返台，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

世界球后戴資穎5日凌晨在IG罕見動怒，回應網友「覺得我失誤太多，可以不要看我打球，謝謝。」讓許多粉絲替小戴抱不平，兩性作家艾姬挺小戴，的確應該回擊不友善的評論，但也希望小戴不因此影響心情，「全世界能說她哪一球是失誤的，除了她自己之外，只有她的教練」。

一名網友在IG標記戴資穎帳號，評論此次賽事，指打太多界外球、心急如焚、打在網上，才會只得到銀牌。對此，戴資穎一度說重話「站在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球」，不過，事隔10分鐘後，她也回覆廣大粉絲「沒有往心裡去」，希望未來帶給大家正能量，所以以後「不會再分享類似回覆」。

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▲戴資穎奪銀。（圖／路透）

兩性作家艾姬稍早在粉專「我是艾姬-情癒撩慾系作家」發文，舉例出3個例子，影評人不會拍電影可以評論、樂評人不會演奏樂器可以評論、美食家不會下廚料理也可以評鑑，認為某些領域用賞析的角度去評論，是沒有問題的，「但評論人最好也要有足夠的涵養和知識」。

艾姬表示，不過，不必用鍵盤去謀殺別人的努力，以證明自己特別高明，「更不需要以外行人看熱鬧的方式，去指責指導別人專業的表現」，全世界能說小戴哪一球是失誤的，「除了她自己之外，只有她的教練」，也支持小戴回擊不友善的評論，但希望不要因此影響了心情。

此外，網紅「小劉醫師」也動怒了，在粉專發文寫道，「嘴羽球女帝的！出來打球啊！」並Hastag「你當球」，這也能夠解釋，小孩看奧運羽球比賽時，都會問為什麼羽球打一次就要換新的？小劉醫師回應，「力大無比，只打一次根本可能已經被打爆了好嗎！」