全世界能說小戴失誤的「只有2個人」！兩性作家挺戴資穎反擊網友

▲戴資穎在東京奧運竭盡全力奪下銀牌。（圖／路透）

記者林育綾／綜合報導

世界球后戴資穎在東京奧運竭盡全力奪下銀牌，不料卻被網友評論「失誤太多」，還標記她的IG，讓戴資穎也難得在限時動態反擊「站在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球，謝謝！」而兩性作家艾姬也挺「小戴的確應該回擊不友善的評論」，更說「我認為全世界能說她哪一球是失誤的，除了她自己之外，只有她的教練」。

一名網友在IG上對於戴資穎在東奧的金牌戰發表評論，提到此次戴資穎和李智凱都是被看好奪金的選手，而兩位最後都拿下銀牌，更指出戴「失誤太多」，列出「界外球過多」、「回擊時球都打在網子前面」、「心急如焚」等3個原因，導致這場金牌戰表現NG，拿下銀牌，並在文末tag戴資穎的IG。

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▲戴資穎罕見動怒「站在場上的不是你」。（圖／翻攝自Instagram）

而戴資穎也難得在IG限時動態反擊，「站在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球，謝謝！」、「還有沒有什麼叫做看好奪金，這兩面牌都是突破！」不過隨後戴資穎也刪除這2則限時動態，卻已被媒體報導。

兩性作家艾姬今（5）日也在個人粉專「我是艾姬-情癒撩慾系作家」挺戴資穎，她表示「小戴的確應該回擊不友善的評論，但希望不要因此影響了心情」，更提到，影評人、樂評人、美食家等，即使不會拍電影、演奏樂器、下廚，也一樣可以評論電影、音樂和美食；但也說「當然最好評論人也要有足夠的涵養和知識」、「不必用鍵盤去謀殺別人的努力以證明自己特別高明，更不需要以外行人看熱鬧的方式去指責指導別人專業的表現」。

她舉出自己的經驗，曾有一名中國的女性讀者對她說，「艾姬妳為什麼不要像台灣一個知名兩性作家女王一樣幫我們罵罵男人啊？」而她回覆，她存在的意義是要透過文章來增進兩性相互理解並促進和諧，而不是要激發對立的，「我是艾姬，妳喜歡女王妳就去看她的文章，我不模仿任何人，我只會做我自己。最後，只有編輯和客戶才能給我建議說艾姬妳要不要寫什麼。我已經免費讓你們看文章了，還想怎樣？」

艾姬也說，「回到小戴的表現，我認為全世界能說她哪一球是失誤的，除了她自己之外，只有她的教練。」

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