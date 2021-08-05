王子維住防疫旅館　興奮「連發3限動」嗨喊：有飛輪！網全被萌翻

記者施怡妏／綜合報導

首次踏上奧運殿堂的「羽球王子」王子維打進16強，8強賽不敵最終贏得男單金牌的安賽龍，昨返台後住進防疫旅館，對於飯店內的設施相當滿意，興奮地在IG上連發3篇限動，看到房間擺放飛輪很開心，此外，對於浴室也相當滿意，還笑說「可以坐著洗澡」，可愛大男孩的模樣，讓不少網友直呼「吃可愛長大」。

▲王子維開心秀出防疫館房間照。（圖／翻攝自王子維IG）

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王子維下飛機後，隨即前往防疫旅館進行隔離，他在IG上開心PO出房間的內部擺設，雖然空間不大但應有盡有，飯店還貼心在房內擺設飛輪，讓運動員在隔離期間也可以自主訓練，王子維開心笑說「有飛輪，開心！」另外，房間內還擺放王子維的個人小卡，感謝他在奧運上的努力，讓世界看見台灣，王子維也大讚「好漂亮」

▲對於浴室的設計，王子維也很滿意。（圖／翻攝自王子維IG）

下一篇限動，王子維拍下浴室的內部，用著愉悅又帶點可愛的語氣說，「浴室我也很可以，還可以坐著洗澡」，看得出王子維對於房間非常滿意。他今早也PO出早餐照，是總統蔡英文特地為東奧選手準備的阜杭豆漿，王子維感謝表示，「豐富的早餐，謝謝總統」。

有網友在Dcard發文，看完王子維的限動後，紛紛笑說「超級可愛」，「超喜歡他的樂觀開朗，還有比賽時總是保持笑容」、「之前在我們學校看過張貼他的訊息，我一直以為他是高冷學長路線，結果根本吃可愛長大的」、「看幾次笑幾次，超像還沒長大的大男孩」、「世大運那時候就發現子維超Q，根本陽光男孩」、「看他的限時會被治癒，真的好樂觀」。

▲中華隊奧運羽球選手王子維返台，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

王子維昨日返台後，在記者會上表示奧運比賽張力更大，晉級16強是最基本的目標，8強賽碰上前丹麥球王安賽龍，最終敗下陣來，他坦言有點難過，「畢竟還是希望可以拿牌，現在希望想辦法努力，下次奧運能有更好的表現」。

王子維也從這一戰學到很多，他表示這是很好的經驗，對之後的亞運和奧運都是很好的開始。結束東奧之旅，王子維現在最想念媽媽做的家常菜，「出國前都在國訓，很久沒回家，最想念媽媽的味道。」