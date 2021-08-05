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堅不吐好友行蹤！他慘遭「刀架脖」痛毆骨折全身傷　4煞下場曝

▲林姓男子涉嫌夥同陳姓等4人於去年3月邀約王姓男子逼問程姓男子行蹤遭拒，竟持刀架脖子逼問，但王拒絕透露慘遭痛毆全身傷，獲釋後報警追查林等4人到案。（示意圖／視覺中國CFP）

▲林姓男子涉嫌夥同陳姓等4人於去年3月邀約王姓男子逼問程姓男子行蹤遭拒，竟持刀架脖子逼問，但王拒絕透露慘遭痛毆。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市籍林姓男子於2019年夥同程姓男子涉嫌恐嚇取財案，林認為程之供詞對其不利，事後欲找程串供翻案，但程卻避不見面，後來找到與程交好之王姓男子，還找來蕭姓男子佯稱解決債務問題邀約出面討論，去年3月某日清晨相約在桃園市龜山區某摩鐵，見面後卻逼問程男行蹤，王拒絕透露竟遭林男等人持刀架其脖子上，還藉故以棍棒圍毆致全身受傷才獲釋，桃檢5日偵結依妨害自由與傷害等罪嫌，將林姓、陳姓、蕭姓與王姓男子等4人提起公訴。

檢警調查，26歲的林姓男子於2019年間與程姓男子涉及一起恐嚇取財案遭新北地檢署起訴，林男認為程男在檢方開庭時供詞對其不利，欲找程討論供詞串供企圖翻案，但程卻避不見面。林男得知王姓男子是程男好友，因此藉故找出王男想逼問程之行蹤，其中蕭姓男子聲稱與王男有債務糾紛，因此在去年3月15日清晨6時許相約在桃園市龜山區某摩鐵見面。

林男邀約29歲陳姓男子、28歲蕭姓男子、21歲王姓男子共4人在摩鐵與王男見面後，卻藉故控制其行動，其中2人持刀架在王男脖子逼問程男行蹤，但王男堅不透露，蕭男以解決債務為由夥同4人分持棍棒毆打王男，造成其左手尺骨閉鎖性骨折、右腰、左下背、右肘與右前臂等處傷害，直至同日中午才讓王男離去，王男事後到醫院驗傷提告。

桃檢事後指揮台北市警局刑大循線將林男等4人拘捕到案，4人坦承犯案，檢方偵結依妨害自由、傷害等罪嫌將林姓、陳姓、蕭姓與王姓男子等4人提起公訴。

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